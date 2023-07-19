В Сыктывкаре прямо на парковке "Макси" полыхала иномарка

В Сыктывкаре на парковке возле ТРЦ “Макси” загорелась черная иномарка. Как сообщили в МЧС по Республике Коми, из людей никто не пострадал.

Инцидент случился 19 июля на парковке по адресу Октябрьский проспект, 141. Пожарно-спасательные службы оперативно прибыли на место. Возгорание ликвидировали.