В Сыктывкаре прямо на парковке "Макси" полыхала иномарка
- 18:22 19 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре на парковке возле ТРЦ “Макси” загорелась черная иномарка. Как сообщили в МЧС по Республике Коми, из людей никто не пострадал.
Инцидент случился 19 июля на парковке по адресу Октябрьский проспект, 141. Пожарно-спасательные службы оперативно прибыли на место. Возгорание ликвидировали.
Причина возникновения пожара пока остается неизвестной. Госпожнадзор выясняет из-за чего могла загореться иномарка.
Видео, как тушат машину, смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, в Республике Коми из-за удара молнии начался сильный лесной пожар. Происшествие случилось в Корткеросском районе, возле населенного пункта Нюмыд. Лесной пожар стал вторым по счету на текущей неделе. Огонь охватил уже более шести гектаров. В данный момент пожарные и спасатели борются с огнем.
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