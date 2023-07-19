Пенсионный возраст сократят: в 2024 году россиян ожидает серьезный сюрприз
- 17:30 19 июля
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- Служба новостей
У россиян есть реальная вероятность отправиться на пенсию на пять лет ранее, чем это установлено новыми границами пенсионного возраста. В 2024 году, заявил специалист Сергей Власов, завершится переходный период к новому пенсионному возрасту.
Уже к 2028 году возрасты выхода на пенсию будут повышены окончательно: женщины начнут в России выходить на заслуженный отдых после трудового стажа в 60 лет, мужчины - по достижении ими 65-летнего возраста. Уменьшить рамки поможет активное участие в программе пенсионных накоплений.
Негосударственная пенсия будет выплачиваться по старым меркам: с 55 и 60 лет. Пенсионные негосударственные фонды по новому регламенту будут в обязательном порядке оповещать всех своих клиентов о лицевом счете. Деньги на них допустимо передавать по наследству, на них не распространяется судебное взыскание.
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