Пенсионный возраст сократят: в 2024 году россиян ожидает серьезный сюрприз

У россиян есть реальная вероятность отправиться на пенсию на пять лет ранее, чем это установлено новыми границами пенсионного возраста. В 2024 году, заявил специалист Сергей Власов, завершится переходный период к новому пенсионному возрасту.

Уже к 2028 году возрасты выхода на пенсию будут повышены окончательно: женщины начнут в России выходить на заслуженный отдых после трудового стажа в 60 лет, мужчины - по достижении ими 65-летнего возраста. Уменьшить рамки поможет активное участие в программе пенсионных накоплений.