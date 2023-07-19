Россиян ждут новые длинные выходные: Минтруд ошарашил людей новым решением

Согласно сообщению, опубликованному Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в их Telegram-канале, жители России смогут наслаждаться длинными выходными в 2024 году. Новогодние каникулы продлятся целых десять дней, однако начнутся они с 30 декабря в связи с тем, что 29 декабря приходится на воскресенье.

Однако самая радостная новость для жителей России связана с майскими праздниками. Согласно сообщению Министерства труда Российской Федерации, на 2024 год запланировано целых восемь дней отдыха, начиная с 28 апреля и заканчивая 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Таким образом, россияне смогут снова насладиться долгими выходными, пишет progorodsamara.ru.