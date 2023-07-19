Жители Коми села собрали 50 тысяч рублей и установили трехметровых коней

В селе Глотово Удорского района Коми появились два трехметровых коня и гигантская подкова. Дизайн арт-объекта жители разрабатывали сами. На две скульптуры потратили 50 тысяч рублей, сумму собирали всем селом.

Как рассказала местная жительница Нина Романова, установить такие скульптуры планировали уже давно. Огромный арт-объект связан с историей села. Он означает символ счастья и ветеринаров-знахарей, которые когда-то давно работали на этой земле.

С февраля 2023 года жители Глотово начали собирать средства на задуманное.

“Дизайн разрабатывали вместе с молодежью села, собирались и обсуждали, предлагали идеи и вот пришли к такому результату. Весь проект связан с историей села — про коновалов-знахарей. Идея появилась давно, мы хотели как-то украсить Глотово. Средства собрали в начале мая 2023 года”, — прокомментировала местная жительница Нина Романова.

Арт-объект расположился на благоустроенной площадке для отдыха.

Трехметровых лошадей и огромную подкову сделал мастер из соседней деревни.