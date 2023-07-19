Экс-сыктывкарка снесла три гаража, чтобы выехать из страны

Судебные приставы столицы Коми добились освобождения земельного участка в местечке Давпон, на котором размещались три гаража из дерева и кирпича.

Исполнение судебного решения осложнялось тем, что владелица строений переехала из Сыктывкара в северную столицу. Получая от пристава процессуальные документы посредством портала Госуслуг, должник не реагировала, мер для сноса строений не предпринимала, за что трижды была привлечена к административной ответственности.