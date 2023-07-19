Экс-сыктывкарка снесла три гаража, чтобы выехать из страны
- 14:44 19 июля
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- Служба новостей
Судебные приставы столицы Коми добились освобождения земельного участка в местечке Давпон, на котором размещались три гаража из дерева и кирпича.
Исполнение судебного решения осложнялось тем, что владелица строений переехала из Сыктывкара в северную столицу. Получая от пристава процессуальные документы посредством портала Госуслуг, должник не реагировала, мер для сноса строений не предпринимала, за что трижды была привлечена к административной ответственности.
К организации демонтажа построек должник приступила тогда, когда получила в подарок на день рождения путевку за рубеж: наложенное приставом ограничение на выезд из Российской Федерации закрыло границу.
Так как решение суда исполнено с опозданием, с должника взыскан исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей.
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