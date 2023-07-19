В Коми арестовали главного следователя по Усть-Цилемскому району

Суд арестовал замруководителя Ижемского межрайонного следственного отдела СКР по Коми в Усть-Цилемском районе Николая Канева. По информации БНК, его подозревают в сбыте наркотиков.

Санкция за подобное преступление может составлять от 10 до 20 лет лишения свободы и запрет на определенную деятельность до 20 лет, а также штраф в размере до миллиона рублей или удержание зарплаты или иного дохода до пяти лет. Известно, что подозреваемый имеет 16-летний опыт службы и за это время успел получить множество наград и благодарностей. Также известен как примерный семьянин и удостоен золотого значка ГТО.