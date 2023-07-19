Будут купаться в деньгах: Глоба сулит одному из знаков зодиака золотые горы
- 13:00 19 июля
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- Служба новостей
Одному из знаков зодиака ближайшие годы сулят золотые горы. Как предсказала известный российский астролог Тамара Глоба, такая удача улыбнется Скорпионам, которым материальных благ хватит аж до 2026 года.
Пополнение кошелька у представителей данного знака начнется после серьезного переворота в вашей профессиональной сфере. Именно благодаря ему ваша карьера пойдет в гору, а доходы начнут расти не по дням, а по часам. Проблемой может стать только различие во мнениях между вами и вашими партнерами. Однако и это можно уладить, если обе стороны будут согласны идти на диалог.
Напомним, ранее Тамара Глоба раскрыла, какие из знаков зодиака будут благословлены удачей в июле. У этих счастливчиков будет получаться абсолютно все в различных сферах жизни.
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