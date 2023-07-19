В Коми охотники смогут добыть больше лосей и медведей
- 12:00 19 июля
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- Служба новостей
Фото Минприроды Коми
В сезоне охоты на 2023-2024 годы установлен новый лимит добычи бурого медведя – 587 особей. При том, что в республике обитает около трех тысяч косолапых.
Новый охотничий сезон открывается 1 августа. Заявления на получение разрешений на добычу медведя нужно подавать за 14 календарных дней до дня начала срока охоты. Одно разрешение выдается на одного медведя.
Отметим, что в прошлом году лимит на медведя составляет 572 особи. Также увеличился лимит на лосей - 1106 по сравнению с 672 сохатыми в прошлом году. В этом году также предусмотрено 115 квот на соболей, 15 – на выдр и 14 – на рысей.
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