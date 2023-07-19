В Коми охотники смогут добыть больше лосей и медведей

В сезоне охоты на 2023-2024 годы установлен новый лимит добычи бурого медведя – 587 особей. При том, что в республике обитает около трех тысяч косолапых.

Новый охотничий сезон открывается 1 августа. Заявления на получение разрешений на добычу медведя нужно подавать за 14 календарных дней до дня начала срока охоты. Одно разрешение выдается на одного медведя.