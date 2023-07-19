Эксперты назвали пять эзотерических вещей, которые не дают выйти замуж

Девушки часто прибегают к практикам, которых парни боятся. Особенно это касается людей, которые уделяют большое внимание саморазвитию. Life рассказал, каким декором дамы отпугивают будущих мужей. 1. Мягкие игрушки: почему могут отпугнуть женихов

Многие девушки обожают коллекционировать мягкие игрушки еще с юности. Однако если их слишком много, то предметы могут вызывать у гостей ощущение, что они находятся в детской комнате. Да и психически здоровый молодой человек ищет себе для отношений взрослого человека, а не ребенка. К тому же мягкие игрушки отлично хранят память и энергетику предыдущих хозяев. А если в плюшевом зверьке осталась частичка бывшего ухажера?

2. Ловцы снов лишают брака

Ловцы снов — это красивые и загадочные предметы, которые многие люди вешают над своей кроватью, чтобы якобы отпугнуть кошмары. Но эти вещицы так же эффективно прогоняют и женихов. Большинство парней считают всю эту "эзотерику" чушью, а девушек, верящих в нее, — несерьезными дурочками. И неважно, что, быть может, ловцы снов в вашей квартире висят просто как элемент декора.

3. "Не те" кристаллы прогонят будущего мужа

Кристаллы — это не просто красивые камни с особой энергетикой, которые многие используют для украшения помещений. Они могут защищать и помогать, наполнять хозяина силой. Вот только забрав к себе в дом не тот амулет, можно лишиться любви, ведь кристалл прогонит будущего мужа. И антипатия бывает не только у ухажеров. Некоторые гости могут попросту не разделять страсти хозяйки к кристаллам. Тем не менее, если вы все же хотите держать их в доме, поместите камни в угол комнаты, чтобы обереги не привлекали слишком много внимания.

4. Избыток женских фотографий в доме

В своем доме или квартире девушки часто любят держать личные фотографии на видном месте. И когда их много, можно создать не только переизбыток женской энергетики, но и ощущение, будто вы слишком увлечены собой. Если нравится держать личные фотографии в доме, не беда. Выберите просто несколько наиболее важных и впишите их в интерьер.

5. Надписи-аффирмации тоже не помогут быстро выйти замуж

Надписи-аффирмации — это популярный способ напомнить себе о положительных мыслях и чувствах, приманив энергию для исполнения желаний. "Я достойна любви", "Успех сам идет в мои руки" и так далее. Однако для человека стороннего, особенно не верящего в подобное потенциального мужа, они могут создать негативное ощущение. Будто вы пытаетесь что-то кому-то доказать. Ведь по-настоящему уверенная или любящая себя девушка не будет расклеивать такие плакаты дома.