Уже с 22 июля: в Коми вводится новая мера соцподдержки для участников СВО и их семей

В Коми вводятся новые меры поддержки для участников СВО. С 22 июля им и их семьям будут возмещать стоимость путевки в санаторий. Размер выплаты составит 55 тысяч рублей. Это распространяется и на членов семьи бойца, рассказал глава региона Владимир Уйба.

Власти также намерены компенсировать проезд к месту отдыха, но не более чем 20 тысяч рублей от стоимости. Отмечается, что выплаты будут одноразовыми. За ними необходимо будет обращаться в центр соцзащиты по месту жительства. Действовать мера поддержки будет до 25 декабря 2023 года.