Экс-руководителя МФЦ Коми Наталью Жегунову приговорили к 3,6 годам колонии
- 09:25 19 июля
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- Служба новостей
ourreg.ru
19 июля в городском суде столицы Коми вынесли приговор бывшему руководителю МФЦ региона Наталье Жегуновой. Ее арестовали в зале суда и назначили 3,6 года в колонии общего режима.
Суд признал ее виновной хищении 2,9 миллионов рублей. Она также обязана выплатить в пользу государства штраф в полмиллиона рублей. Экс-руководителя МФЦ Коми арестовали в зале суда. Иск прокурора был удовлетворен частично: 2 831 400 рублей получены государством в качестве возмещения ущерба.
Напомним, ранее прокурор запросил для фигурантки дела о коррупции наказание в виде колонии сроком на 4 года и штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Сама подусдимая не признает вину и считает, что ее оговорили.
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