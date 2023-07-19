Экс-руководителя МФЦ Коми Наталью Жегунову приговорили к 3,6 годам колонии

19 июля в городском суде столицы Коми вынесли приговор бывшему руководителю МФЦ региона Наталье Жегуновой. Ее арестовали в зале суда и назначили 3,6 года в колонии общего режима.

Суд признал ее виновной хищении 2,9 миллионов рублей. Она также обязана выплатить в пользу государства штраф в полмиллиона рублей. Экс-руководителя МФЦ Коми арестовали в зале суда. Иск прокурора был удовлетворен частично: 2 831 400 рублей получены государством в качестве возмещения ущерба.