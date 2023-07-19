"Она швырнула ребенка": в сети появились скандальные посты про сыктывкарский частный сад
- 09:40 19 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В сыктывкарских группах в соцсетях появились скандальные посты про местный частный детский сад. Горожанка Алена Кочеткова утверждает, что якобы одна из воспитательниц учреждения применяла силу в адрес ее ребенка. Также женщина заявила, что ее сын после визитов в этот сад приобрел несколько психических травм. Женщина написала заявление в прокуратуру, чтобы взыскать через суд деньги за причиненный моральный ущерб. В свою очередь представители садика заявляют, что все это ложь. Журналист издания “Про Город” выяснил подробности случившегося.
Как рассказала мама мальчика Алена Кочеткова, в частный детский сад ее ребенок поступил в мае 2023 года.
“Воспитатель этого сада в течение всего июня доводила моего ребенка. Она его не переодевала. Мой сын боялся при ней ходить в туалет. Один раз я пришла забирать своего сына чуть раньше и увидела, что этот воспитатель применяет рукоприкладство в адрес моего мальчика. Она его толкнула. Потом начала сдирать с него штаны на грязном полу. Прокуратура уже подняла записи и по камерам были зафиксированы нарушения”, — сообщила мама мальчика.
По словам сыктывкарки, после увиденного у нее возник шок.
“Когда мой ребенок увидел воспитательницу, у него началась паника. Мне пришлось на руках его выносить на улицу. Оттуда я позвонила директору. На что мне сказали просто “ждите”, — рассказала горожанка.
Сыктывкарка за месяц заплатила детскому саду 13 тысяч рублей. Также мама мальчика отметила, что образовательное учреждение неоднократно нарушало подписанный договор по оказанию услуг.
“Директор частного сада отказалась извиняться и даже не хочет возвращать мне деньги. По ее словам, это мы сами виноваты. Даже угрожала мне полицией”, — вспоминает Алена.
Женщина заявила, что на камерах видеонаблюдения также было зафиксировано, как воспитатель швыряет другого ребенка об пол.
“Она швырнула полуторагодовалого ребенка об пол. А учредитель детского сада просила меня понять воспитателя, якобы у нее какие-то проблемы дома”, — сообщает сыктывкарка.
Мама мальчика приняла решение расторгнуть договор с детским садом.
“Когда я снова пришла в сад расторгнуть договор, пришел учредитель и стала убеждать меня в том, что я тревожная, что мне нужно у нее пройти лечение. А затем она стала говорить, что обратится в опеку”, — прокомментировала женщина.
Как рассказала сыктывкарка, в частный сад она водиле ребенка всего четыре дня.
“После первого дня в саду у сына поднялась температура. Каждый раз, когда я приходила в сад за ним, он был в ужасном состоянии: весь сырой, его несколько часов не переодевали. Учредитель на этот вопрос мне ответила, что мальчика просто некому было переодевать, поэтому он ходил мокрый”, — отметила женщина.
Как рассказала мама мальчика, после этого детского сада у ребенка развились панические атаки и расстройство сна.
Сейчас Алена обратилась в прокуратуру, чтобы подготовить исковое заявление в суд.
Журналист издания “Про Город Сыктывкар” также пообщался с учредителем частного детского садика. По ее словам, женщина разглашает недостоверную информацию.
“Она пришла к нам по рекомендации в мае этого года. Ее сын ходил в сад хорошо. Памперсы мы не надеваем из-за опрелости. Как мне рассказала воспитатель, когда в тот день пришла его мама, он описался от радости. Также у многих детей во время посещения детского сада идет нарушение сна. Это стресс из-за адаптационного периода”, — рассказала учредитель частного сада.
После разговора с представителями учреждения, журналисту издания показали видео с камер. На нем было видно, как воспитатель берет ребенка ставит на пол и снимает с него колготки. Грубости и агрессии на видео зафиксировано не было.
Также в детском саду опровергли обвинения в адрес того, что сын сыктывкарки по несколько часов ходил в мокрых штанах.
“Ребенок писался. За все время посещения это было три раза. Но, чтобы мальчик долго ходил в мокрых штанах — это просто нереально”, — отметила учредитель.
После случившегося маме ребенка показали видео с камер.
“Когда она со мной смотрела, то сказала, что мы показываем ей видео в замедленном виде. Потом она заявила, что у воспитателя было злобное лицо. Затем мы смогли с ней договориться. Она уже согласилась пойти забирать заявление с прокуратуры. Всю проблему уладили. Но на следующий день она снова начала писать нам одно и то же, как будто все забыла”, — рассказала владелица сада.
Учредитель частного садика согласилась, что воспитатель резко сняла штаны с мальчика.
“Она повела себя резко, но не грубо. Просто посадила на ковер и сдернула штанишки. Я сказала, что воспитатель не должна была так делать”, — прокомментировала женщина.
Руководитель детсада опросила родителей на счет этого инцидента.
“В тот момент, когда произошло это, рядом была еще одна мама. Я с ней созванивалась. Она сказала, что ничего такого, что описывала Алена Кочеткова в соцсетях не видела”, — отметила сотрудница сада.
Работница учреждения записала разговор с родительницей на диктофон. На записи женщина сказала, что никакой грубости и агрессии не заметила в действиях воспитателя.
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