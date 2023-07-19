"Она швырнула ребенка": в сети появились скандальные посты про сыктывкарский частный сад

В сыктывкарских группах в соцсетях появились скандальные посты про местный частный детский сад. Горожанка Алена Кочеткова утверждает, что якобы одна из воспитательниц учреждения применяла силу в адрес ее ребенка. Также женщина заявила, что ее сын после визитов в этот сад приобрел несколько психических травм. Женщина написала заявление в прокуратуру, чтобы взыскать через суд деньги за причиненный моральный ущерб. В свою очередь представители садика заявляют, что все это ложь. Журналист издания “Про Город” выяснил подробности случившегося.

Как рассказала мама мальчика Алена Кочеткова, в частный детский сад ее ребенок поступил в мае 2023 года.

“Воспитатель этого сада в течение всего июня доводила моего ребенка. Она его не переодевала. Мой сын боялся при ней ходить в туалет. Один раз я пришла забирать своего сына чуть раньше и увидела, что этот воспитатель применяет рукоприкладство в адрес моего мальчика. Она его толкнула. Потом начала сдирать с него штаны на грязном полу. Прокуратура уже подняла записи и по камерам были зафиксированы нарушения”, — сообщила мама мальчика.

По словам сыктывкарки, после увиденного у нее возник шок.