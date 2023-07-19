Уже с 1 августа: кому и на сколько повысят социальные выплаты

С 1 августа вводится ряд изменений, которые затрагивают пенсии, а также выплаты семьям с детьми. Кому сделают индексацию, сколько составит прибавка и как ее получить, рассказал портал Life.

В Социальном фонде России сообщили, что максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей увеличится на 49%. Произойдёт это с 2024 года. В результате максимальный размер пособия по уходу за ребёнком составит более 49 000 рублей в месяц, а к 2025 году его сумма превысит 66 000. Тут стоит отметить, что пособие по уходу за ребёнком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка родителя. С 1 февраля 2023 года это от 8500 до 32 200 рублей в месяц.

В то время как многие социальные выплаты индексируют с 1 января, определённые повышения будут и раньше. В частности, с 1 августа появятся новшества, которые касаются выплат пенсионерам и семьям с детьми.

С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам. Причём именно тем, кто трудился в прошлом году. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

Она пояснила, что сумма прибавки зависит от заработка пенсионера за предыдущий год и от уплаты страховых взносов. Другими словами, чем выше заработная плата, тем на большую сумму вырастет выплата. Однако есть максимальный размер повышения — три пенсионных балла.

"Отметим, что ежегодный перерасчёт пенсии с 1 августа, в отличие от ежегодной индексации пенсии, не зависит от того, трудоустроен ли пенсионер в текущем году, то есть 2023-м. Прибавку получат все пенсионеры (и трудоустроенные, и не трудоустроенные), которые официально работали в 2022 году", — добавила Ирина Белова.

По словам юриста, также с 1 августа 2023 года в Московской области изменятся выплаты семьям с детьми. Причём изменения коснутся только малоимущих многодетных семей, проживающих в регионе. Такие семьи начнут получать ежегодную денежную выплату многодетной семье на каждого ребёнка, пока он получает начальное, основное или среднее общее образование.

Размер, порядок и сроки предоставления ежегодной денежной выплаты многодетной семье устанавливаются Правительством Московской области. В этом году сумма составит 7000 рублей. Их будут выплачивать дополнительно к уже установленной выплате в 3000, которую выдают на покупку школьной формы. Соответственно, в целом семьи получат 10 000 рублей.