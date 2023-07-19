Где сыктывкарцы купаются этим летом: обзор городского пляжа в местечке Кируль

С наступлением тепла городской пляж в Сыктывкаре очень популярен среди местных жителей. В местечке Кируль горожане купаются, загорают и отдыхают. Журналист “Про Города” узнал у сыктывкарцев, какие впечатления у них от этого места отдыха.

На пляже много детей, которые прыгают в воду с берега и купаются в песке. Они приходят сюда компаниями.

Многие приходят сюда провести время с семьями, искупаться, позагорать или просто отдохнуть в компании друзей.

Некоторые горожане слушают музыку, читают и играют в пляжный волейбол.

На территории пляжа дежурят спасатели. Они следят за соблюдением требований безопасности:

“Погода сейчас хорошая,+28 градусов. Сегодня здесь еще не так много людей, на днях было побольше. Мы следим, чтобы дети не утонули, не заплывали далеко, а также чтобы никто не получил солнечный удар — это самые распространенные опасные ситуации на пляже. Чем больше людей, тем выше риски. Недавно было такое, что два человека за день чуть не утонули, мы их спасли”, — поделился спасатель Денис.

Некоторые горожане недовольны тем, что на пляже много людей: