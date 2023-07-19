Где сыктывкарцы купаются этим летом: обзор городского пляжа в местечке Кируль
- 10:36 19 июля
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- Екатерина Барандова
С наступлением тепла городской пляж в Сыктывкаре очень популярен среди местных жителей. В местечке Кируль горожане купаются, загорают и отдыхают. Журналист “Про Города” узнал у сыктывкарцев, какие впечатления у них от этого места отдыха.
На пляже много детей, которые прыгают в воду с берега и купаются в песке. Они приходят сюда компаниями.
Многие приходят сюда провести время с семьями, искупаться, позагорать или просто отдохнуть в компании друзей.
Некоторые горожане слушают музыку, читают и играют в пляжный волейбол.
На территории пляжа дежурят спасатели. Они следят за соблюдением требований безопасности:
“Погода сейчас хорошая,+28 градусов. Сегодня здесь еще не так много людей, на днях было побольше. Мы следим, чтобы дети не утонули, не заплывали далеко, а также чтобы никто не получил солнечный удар — это самые распространенные опасные ситуации на пляже. Чем больше людей, тем выше риски. Недавно было такое, что два человека за день чуть не утонули, мы их спасли”, — поделился спасатель Денис.
Некоторые горожане недовольны тем, что на пляже много людей:
“В начале пляжа очень много людей. Нам это не понравилось, поэтому будем искать более безлюдное место. Кроме этого, впечатления от отдыха положительные, погода радует, сегодня довольно тепло. Хорошая возможность отдохнуть на природе”,— рассказал сыктывкарец Артем.
Также сыктывкарцы рассказали, что раньше на пляже был фонтан, но сейчас его убрали и это расстраивает отдыхающих.
Сыктывкарка Рузанна объяснила, что на пляже можно хорошо провести время с детьми:
“Сегодня я пришла сюда искупаться с дочкой. Погода позволяет. Впечатления положительные. С детьми здесь можно хорошо провести время, им точно не будет скучно. Здесь чисто, нет никакого мусора”.
Сыктывкарец Константин объяснил, что искупаться на пляже можно, но состояние территории оставляет желать лучшего:
“Лета у нас было всего две недели и то с натяжкой. Конечно, для такого маленького срока никто не будет заниматься благоустройством пляжа, а жаль”.
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