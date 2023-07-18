Завистники захлебнутся: Глоба назвала созвездия, которые утонут в счастье в августе
- 19:10 18 июля
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- Служба новостей
Август станет счастливым временем для представителей одного из знаков зодиака. Об этом рассказала астролог и ведущая Тамара Глоба. Она отметила, что Тельцам повезет больше, чем другим созвездиям.
В августе 2023 года Тельцы будут получать внимание и восхищение окружающих, а это лучший способ исправить свое одиночество и наладить личную жизнь:
Если "брать быка за рога", то сейчас лучшее время для этого. Советую не медлить, проявить инициативу, пока вашим счастьем не завладел кто-либо другой. Дерзайте, звезды на вашей стороне! - считает Глоба.
Они могут ожидать больших финансовых поступлений в виде премий, подарков и повышения зарплаты. Тельцы получат выгоду от Вселенной, так как могут выиграть крупную сумму денег в лотерею.
Напомним, ранее Тамара Глоба раскрыла, какие из знаков зодиака будут благословлены удачей с 18 июля. У этих счастливчиков будет получаться абсолютно все в различных сферах жизни.
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