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Завистники захлебнутся: Глоба назвала созвездия, которые утонут в счастье в августе

Завистники захлебнутся: Глоба назвала созвездия, которые утонут в счастье в августе

Август станет счастливым временем для представителей одного из знаков зодиака. Об этом рассказала астролог и ведущая Тамара Глоба. Она отметила, что Тельцам повезет больше, чем другим созвездиям.

В августе 2023 года Тельцы будут получать внимание и восхищение окружающих, а это лучший способ исправить свое одиночество и наладить личную жизнь:

Если "брать быка за рога", то сейчас лучшее время для этого. Советую не медлить, проявить инициативу, пока вашим счастьем не завладел кто-либо другой. Дерзайте, звезды на вашей стороне! - считает Глоба.

Они могут ожидать больших финансовых поступлений в виде премий, подарков и повышения зарплаты. Тельцы получат выгоду от Вселенной, так как могут выиграть крупную сумму денег в лотерею.

Напомним, ранее Тамара Глоба раскрыла, какие из знаков зодиака будут благословлены удачей с 18 июля. У этих счастливчиков будет получаться абсолютно все в различных сферах жизни.

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