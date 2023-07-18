Завистники захлебнутся: Глоба назвала созвездия, которые утонут в счастье в августе

Август станет счастливым временем для представителей одного из знаков зодиака. Об этом рассказала астролог и ведущая Тамара Глоба. Она отметила, что Тельцам повезет больше, чем другим созвездиям.

В августе 2023 года Тельцы будут получать внимание и восхищение окружающих, а это лучший способ исправить свое одиночество и наладить личную жизнь: