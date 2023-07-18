"За лето Эжву изуродуют": в Сыктывкаре подростки разрисовывают здания и нервируют горожан

Здания, машины и заборы Эжвинского района Сыктывкара уже пару лет изрисовывают вандалы. По словам горожан, ни администрация, ни полиция не предпринимают никаких действий.

Как сообщают жители Эжвы, вандалы разрисовывают здания района уже пару лет. По словам местных, почти каждый месяц появляется новый хулиган, который рисует на стенах. Сперва был мальчик, который везде писал слово “Тимка”, затем появился еще один школьник, который исписывал стены другими словами.

“По всему району ни одного живого места не осталось”, — прокмментировала “Про Городу” сыктывкарка Анна Морохина.