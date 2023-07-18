"За лето Эжву изуродуют": в Сыктывкаре подростки разрисовывают здания и нервируют горожан
- 17:15 18 июля
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- Инесса Богатая
Здания, машины и заборы Эжвинского района Сыктывкара уже пару лет изрисовывают вандалы. По словам горожан, ни администрация, ни полиция не предпринимают никаких действий.
Как сообщают жители Эжвы, вандалы разрисовывают здания района уже пару лет. По словам местных, почти каждый месяц появляется новый хулиган, который рисует на стенах. Сперва был мальчик, который везде писал слово “Тимка”, затем появился еще один школьник, который исписывал стены другими словами.
“По всему району ни одного живого места не осталось”, — прокмментировала “Про Городу” сыктывкарка Анна Морохина.
“У нас даже на здании нашего ЖЭУ все расписано. Недавно прямо в подъезде чуть ли не на каждом этаже написали!” — возмущается в соцсетях горожанка Елена.
“Я часто хожу по Школьному переулку. Там уже плиты снимали и закрашивали, но эти пакостники опять все исписали”, — возмущается в соцсетях Ольга Сивкова.
“Это сейчас у них "фишка" такая. Сначала они оставляют эти метки. Потом следят: как только его метку закрашивают, эти “художники” снова выползают, и на том же месте снова все исписывают”, — написала Любовь Пашкова.
Юные художники попадались на камеры видеонаблюдения много раз. Однако, по словам местных жителей, полиция и администрация района бездействует.
“В связи с катастрофическими масштабами наглого вандализма и порчи имущества, в первую очередь, инициатива заявления в полицию должна быть со стороны ЭМУП ЖКХ и администрации Эжвы. В противном случае — это является бездействием. Ходить с ведром краски и замазывать всю Эжву — не выход!
А полиция, на основании их заявлений, должна вечерами-ночами "посидеть в кустах" для отлова художников. Иначе за лето Эжву непоправимо изуродуют”, — так горожане обсуждают проблему в группе “Наша Эжва”.
Администрация Эжвинского района посоветовала обратиться в полицию по этой ситуации.
“Данный вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Со своей стороны мы также передаем информацию правоохранителям. Но все же поиск нарушителей и привлечение их к ответственности — полномочия полиции”, — ответили на жалобу горожанки в администрации района.
Как выяснил журналист издания “Про Город Сыктывкар”, мальчик, который везде писал слово “Тимка” — перестал заниматься хулиганством.
“Я провела с ним беседу, все проговорили. Он все понял и перестал это делать. То, что сейчас в соцсетях выкладывают — это все старые фото. Сейчас этот мальчик прекратил разрисовывать стены. Подросток частенько ходит в нашем дворе, останавливается, здоровается и разговаривает”, — рассказала местная жительница.
Также сейчас проводится работа с другим “художником”.
“С ним тоже проводят беседы. На него уже написали заявление в полицию. Но пока проблема не улажена. Он думает, что так получит популярность. Я предложила ему альтернативу — разукрасить свой подъезд по согласованному макету. Пока договариваемся”, — поделилась сыктывкарка.
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