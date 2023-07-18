Россиянам пересчитают пенсии: кто получит прибавку с 1 августа 2023 года

Российским пенсионерам рассказали о предстоящем перерасчете пенсий с 1 августа 2023 года. У нескольких категорий граждан выплаты увеличатся автоматически, сообщает портал Primpress. По данным ПФР, пожилые россияне смогут получить прибавку к пенсии уже в ближайшее время. Однако заветную надбавку они получат в том случае, если пенсионер уволился с работы в конце весны.

Отметим, что работающим пенсионерам с 2016 года не индексируют пенсии. При этом фактически прибавка начисляется, но посмотреть её только можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ. Однако получить все положенные надбавки пенсионер может получить только после увольнения с работы.

Пенсионный эксперт Сергей Власов отметил, что также в августе этого года изменятся размеры выплат для тех пенсионеров, кто работал в течение 2022 года. При этом не имеет значения, работает ли сейчас человек.