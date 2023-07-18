Сыктывкарцы на целые сутки останутся без воды

По всей столице Коми отключат холодное водоснабжение. Также отключение затронет село Выльгорт. Исключением будет микрорайон орбита от улицы Печорской.

По плану воду отключат в 8 часов утра 19 июля до 8 часов 20 июля. Давление в системе холодного водоснабжения нормализуется к 12 часам 20 июля. В Орбите и Верхнем и Нижнем Чове холодное водоснабжение сохранится, но с понижением давления.