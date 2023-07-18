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Сыктывкарцы на целые сутки останутся без воды

Сыктывкарцы на целые сутки останутся без воды

По всей столице Коми отключат холодное водоснабжение. Также отключение затронет село Выльгорт. Исключением будет микрорайон орбита от улицы Печорской.

По плану воду отключат в 8 часов утра 19 июля до 8 часов 20 июля. Давление в системе холодного водоснабжения нормализуется к 12 часам 20 июля. В Орбите и Верхнем и Нижнем Чове холодное водоснабжение сохранится, но с понижением давления.

19 июля подвоз воды будет осуществляться с  9:00 до 21:00:

1. Пересечение ул. Красных Партизан - Октябрьский проспект.
2. Пересечение Октябрьский пр. – ул. Коммунистическая («Универсам» - стоянка)
3. ул. Коммунистическая, 67 (гостиница «Сыктывкар» на тротуаре)
4. ул. Морозова,173 – площадь перед Храмом
5. ул. Свободы, 25 – «Центр занятости населения города»
6. Пересечение ул. Школьная – ул. Почтовая (перед магазином «Оливье»)
7. ул. Зои Космодемьянской, 48 (площадка магазина)
8. ул. Ручейная, 35 (возле водоразборной колонки).
9. ул. Панева, 10
10. ул. 65 лет Победы, 14/1

Выльгорт:

1. Центральная площадь
2. ул. Советская, д.70
3. ул. Ольги Мальцевой, д. 80
4. ул. Тимирязева, д. 36

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