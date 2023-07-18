Сыктывкарцы на целые сутки останутся без воды
- 16:30 18 июля
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- Служба новостей
По всей столице Коми отключат холодное водоснабжение. Также отключение затронет село Выльгорт. Исключением будет микрорайон орбита от улицы Печорской.
По плану воду отключат в 8 часов утра 19 июля до 8 часов 20 июля. Давление в системе холодного водоснабжения нормализуется к 12 часам 20 июля. В Орбите и Верхнем и Нижнем Чове холодное водоснабжение сохранится, но с понижением давления.
19 июля подвоз воды будет осуществляться с 9:00 до 21:00:
1. Пересечение ул. Красных Партизан - Октябрьский проспект.
2. Пересечение Октябрьский пр. – ул. Коммунистическая («Универсам» - стоянка)
3. ул. Коммунистическая, 67 (гостиница «Сыктывкар» на тротуаре)
4. ул. Морозова,173 – площадь перед Храмом
5. ул. Свободы, 25 – «Центр занятости населения города»
6. Пересечение ул. Школьная – ул. Почтовая (перед магазином «Оливье»)
7. ул. Зои Космодемьянской, 48 (площадка магазина)
8. ул. Ручейная, 35 (возле водоразборной колонки).
9. ул. Панева, 10
10. ул. 65 лет Победы, 14/1
Выльгорт:
1. Центральная площадь
2. ул. Советская, д.70
3. ул. Ольги Мальцевой, д. 80
4. ул. Тимирязева, д. 36
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