18-летняя девушка из Коми получила штраф за шпаргалку на ЕГЭ
- 16:10 18 июля
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- Служба новостей
За использование шпаргалки на ЕГЭ девушка из Ижмы получила административное наказание. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.
Дело поступило из Минобрнауки региона. Рассматривал его мировой судья. Ученица 11 класса во время сдачи ЕГЭ по математике, которое проходило 1 июня 2023 года, воспользовалась письменной шпаргалкой, из-за чего ее удалили с экзамена.
Суду предоставили записи с видеокамеры, установленной в аудитории, где явно подтверждается факт произошедшего во время сдачи теста. С учетом всех обстоятельств дела девушка признана виновной в совершении административного правонарушения. Свою вину ижемка признала.
Ей назначили наказание в виде штрафа — 3 000 рублей.
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