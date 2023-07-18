18-летняя девушка из Коми получила штраф за шпаргалку на ЕГЭ

За использование шпаргалки на ЕГЭ девушка из Ижмы получила административное наказание. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

Дело поступило из Минобрнауки региона. Рассматривал его мировой судья. Ученица 11 класса во время сдачи ЕГЭ по математике, которое проходило 1 июня 2023 года, воспользовалась письменной шпаргалкой, из-за чего ее удалили с экзамена.