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В четырех районах Коми ожидается чрезвычайная пожароопасность

В четырех районах Коми ожидается чрезвычайная пожароопасность

По прогнозу синоптиков с 17 июля 2023 года в отдельных районах Республики Коми ожидается установление чрезвычайной пожароопасности V класса. Комплексный показатель пожароопасности по региональной классификации превысит критерий опасного явления. Районы республики: Ижемский, Печорский, Усть-Цилемского, Ухта.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Не допускать палы сухой растительности и сжигание мусора.
  • В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите в службу спасения.
  • Ограничить посещение/пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112".

В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.

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