В четырех районах Коми ожидается чрезвычайная пожароопасность
- 14:00 18 июля
- 6+
- Служба новостей
По прогнозу синоптиков с 17 июля 2023 года в отдельных районах Республики Коми ожидается установление чрезвычайной пожароопасности V класса. Комплексный показатель пожароопасности по региональной классификации превысит критерий опасного явления. Районы республики: Ижемский, Печорский, Усть-Цилемского, Ухта.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Не допускать палы сухой растительности и сжигание мусора.
- В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите в службу спасения.
- Ограничить посещение/пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112".
В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.
...