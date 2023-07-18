В Усть-Вымском районе Коми местных жителей взбудоражила странная пена на берегу Вычегды

В реке Вычегда рядом с поселком Черный Яр в Усть-Вымском районе Коми местные жители обнаружили странную пену. Сельчане обеспокоены состоянием воды. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.

Странная пена в реке Вычегде привлекла внимание местных жителей. По их словам, белесые разводы в воде появляются каждый год.