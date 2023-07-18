В Усть-Вымском районе Коми местных жителей взбудоражила странная пена на берегу Вычегды
- 13:40 18 июля
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- Инесса Богатая
В реке Вычегда рядом с поселком Черный Яр в Усть-Вымском районе Коми местные жители обнаружили странную пену. Сельчане обеспокоены состоянием воды. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.
Странная пена в реке Вычегде привлекла внимание местных жителей. По их словам, белесые разводы в воде появляются каждый год.
“Вот такая муть плывет по реке. Весь берег в этой каше. В нашу реку впадает река Вымь, и по словам местных, пена идет с Емвы, там стоит деревообрабатывающий завод”, — возмущается жительница поселка Черный Яр.
В Минприроды Республики Коми сообщили, что причину появления пены можно выявить только после забора воды. Также они отметили, что данным вопросом должен заниматься Роспотребнадзор региона.
Журналист издания “Про Город Сыктывкар” отправил запрос в Роспотребнадзор по этому инциденту.
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