Ни капли сливок, одна пальма: Роскачество назвало сливочное масло, которое не стоит брать
- 15:40 18 июля
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- Служба новостей
Фото из архива "Pro Города"
Специалисты Роскачества провели исследование одного востребованного среди граждан продукта. Ряд брендов сливочного масла попал в их черный список. Повторные проверки прошли марки сливочного масла жирностью 82,5%.
Выяснилось, что нередко в них содержатся не сливки, а растительные жиры. Наличие пальмового масла, фитостеринов показывает то, что в брикетах не сливочное масло, а стопроцентный фальсификат.
В 6 довольно популярных в стране торговых брендах масла обнаружили фитостерины. Это марки масла жирностью 72,5% "Солнечная долина", "Деревенская буренка", "Молочная мозаика", "Волжаночка" и масла 82,5% "Славянское"и "Вологодские традиции".
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