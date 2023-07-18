В Коми мужчина с психическим расстройством напал на случайного прохожего

В Ухте рассмотрели уголовное дело в отношении 24-летнего парня, который без причины напал на прохожего и ударил его ножом.

Суд выяснил, что вечером 13 января 2023 года нетрезвый ухтинец сножом в руке подошел к прохожему возле одного из продуктовых магазинов и беспричинно попытался его в левое плечо. Удар пришелся в рукав куртки, что спасло руку жертвы, но пострадавший решил сообщить о произошедшем в полицию.