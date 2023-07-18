В Коми мужчина с психическим расстройством напал на случайного прохожего
- 12:30 18 июля
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- Служба новостей
В Ухте рассмотрели уголовное дело в отношении 24-летнего парня, который без причины напал на прохожего и ударил его ножом.
Суд выяснил, что вечером 13 января 2023 года нетрезвый ухтинец сножом в руке подошел к прохожему возле одного из продуктовых магазинов и беспричинно попытался его в левое плечо. Удар пришелся в рукав куртки, что спасло руку жертвы, но пострадавший решил сообщить о произошедшем в полицию.
В ходе предварительного расследования оказалось, что нападавший страдает психическим расстройством, представляющим опасность для окружающих. Судья решил, что подозреваемому необходимо принудительное лечение и направил его в стационар для психиатрической помощи специализированного типа.
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