Психолог Лабквоский объяснил, как забыть бывшего, который сделал вам больно: одно правило
- 12:00 18 июля
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- Служба новостей
К сожалению, в токсичных отношениях за свою жизнь побывали почти все. Это были те самые романы, от которых потом приходилось долго отходить: партнер не ценил вас, не держал слово, не уделял внимания, а вы все не можете его забыть. В чем же дело? Ведь вычеркнуть из жизни и памяти абьюзера должно быть проще? Ответ дал психолог Михаил Лабковский, пишет портал Super.
Почему мы не можем забыть партнера, с которым нам было плохо?
Первая причина, по которой нам так сложно отпустить токсичные отношения, — обида. Она формируется, когда с нами плохо обращаются, а мы не можем уйти из-за любовной зависимости. К слову, обижаемся мы не только на бывшего партнера, но и на себя — за то, что позволили с собой так обращаться. Еще один фактор: чем больше эмоций — абсолютно любых — мы испытываем к кому-то, тем сложнее нам его забыть, то есть стать к нему равнодушным.
Как же все-таки оставить этого человека в прошлом?
Чтобы отпустить любые отношения, необходимо пройти все стадии горевания — шок, гнев, торг, депрессию и принятие. К несчастью, можно легко застрять на одном из этих этапов, особенно если боли в отношениях было слишком много. Тем более что окружающие зачастую не разрешают нам испытывать то, что мы чувствуем.
Близкие начинают советовать забыть партнера, радоваться жизни и все в таком духе. Психолог же уверен: поступать ровно наоборот: все эмоции имеют право на существование, и каждую надо прожить, считает он. Разозлитесь как следует, погрузитесь в отчаяние или разрешите себе лучик надежды — главное, не заглушайте свои чувства. Спустя полгода-год все стадии горевания проживутся, и вы забудете абьюзера. Но чем деструктивнее были отношения, тем сложнее будет процесс.
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