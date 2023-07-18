Психолог Лабквоский объяснил, как забыть бывшего, который сделал вам больно: одно правило

К сожалению, в токсичных отношениях за свою жизнь побывали почти все. Это были те самые романы, от которых потом приходилось долго отходить: партнер не ценил вас, не держал слово, не уделял внимания, а вы все не можете его забыть. В чем же дело? Ведь вычеркнуть из жизни и памяти абьюзера должно быть проще? Ответ дал психолог Михаил Лабковский, пишет портал Super. Почему мы не можем забыть партнера, с которым нам было плохо?

Первая причина, по которой нам так сложно отпустить токсичные отношения, — обида. Она формируется, когда с нами плохо обращаются, а мы не можем уйти из-за любовной зависимости. К слову, обижаемся мы не только на бывшего партнера, но и на себя — за то, что позволили с собой так обращаться. Еще один фактор: чем больше эмоций — абсолютно любых — мы испытываем к кому-то, тем сложнее нам его забыть, то есть стать к нему равнодушным.

Как же все-таки оставить этого человека в прошлом?

Чтобы отпустить любые отношения, необходимо пройти все стадии горевания — шок, гнев, торг, депрессию и принятие. К несчастью, можно легко застрять на одном из этих этапов, особенно если боли в отношениях было слишком много. Тем более что окружающие зачастую не разрешают нам испытывать то, что мы чувствуем.