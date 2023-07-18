В Сыктывкаре ребенок на велосипеде едва не попал под колеса машины

В Сыктывкаре несовершеннолетний велосипедист ехал посреди проезжей части и едва не попал под колеса авто. Видео с авторегистратора разлетелось по сети. Журналист издания “Про Город” узнал у сотрудников ГИБДД, что грозит родителям мальчика за незнание ПДД.

Инцидент случился в Эжвинском районе столицы Коми 15 июля на улице Борисова. В ролике видно, как мальчик примерно 12-13 лет на вид едет на велосипеде по середине дороги. В какой-то момент ребенок выезжает на полосу встречного движения и едва не попадает под машину.

“Мы посигналили ему. Догнать не пытались, так как он на велосипеде просто бы уехал от нас”, — рассказал водитель машины, который ехал сзади мальчика и записывал все происходящее на видеорегистратор.

Как отметили в ГИБДД по Сыктывкару, ребенок, который не достиг 14 лет, не имеет права двигаться по проезжей части.