Указ подписан: в России вводят новую норму рабочего времени с 1 сентября

В соответствии с российским Трудовым Кодексом, работники ограничены в количестве рабочих часов до 40 в неделю. Однако, исключение из этого правила ранее делалось для таксистов-физических лиц, что могло представлять опасность для пассажиров.

Для решения этой проблемы правительство приняло решение, которое вступит в силу с 1 сентября. Согласно новым правилам, таксисты-физические лица не смогут превышать 8 часов рабочего времени в день, что соответствует недельной норме в 40 часов. Это мера, которая будет предотвращать возможные негативные последствия для здоровья пассажиров, вызванные усталостью водителей.