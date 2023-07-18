Указ подписан: в России вводят новую норму рабочего времени с 1 сентября
- 10:20 18 июля
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- Служба новостей
В соответствии с российским Трудовым Кодексом, работники ограничены в количестве рабочих часов до 40 в неделю. Однако, исключение из этого правила ранее делалось для таксистов-физических лиц, что могло представлять опасность для пассажиров.
Для решения этой проблемы правительство приняло решение, которое вступит в силу с 1 сентября. Согласно новым правилам, таксисты-физические лица не смогут превышать 8 часов рабочего времени в день, что соответствует недельной норме в 40 часов. Это мера, которая будет предотвращать возможные негативные последствия для здоровья пассажиров, вызванные усталостью водителей.
Кроме того, если водитель уже отработал установленное количество часов, ему будет недоступно принятие новых заказов через агрегатор. Такое решение поможет сократить случаи усталости водителей и повысить качество услуг такси, что является важным аспектом обеспечения безопасности для пассажиров, пишет progorod58.
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