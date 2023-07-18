В Коми разыскивают женщину в клетчатой рубашке

В Коми разыскивают 38-летнюю Елену Лугинину из поселка Верхний Турунъю в Койгородском районе. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Как следует из ориентировки, распространяемой в социальных сетях, женщина исчезла неделю назад, 10 июля.



На пропавшей были надеты клетчатая рубашка и черные укороченные штаны. Приметы: рост 170 см, телосложение нормальное, светлые короткие волосы.



Поисковики просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, обращаться по телефонам: 8-800- 700-хз54-52 (звонок бесплатный на территории Российской Федерации) или 02.



Напомним, ранее в Корткеросском районе пропал 13-летний Денис Арафаилов. Последний раз мальчика видели купающимся на сельском пляже седьмого июля 2020 года. Уже три года о подростке ничего неизвестно. Приметы: рост 145 см, худощавого телосложение, черные волосы, короткая стрижка.