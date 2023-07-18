В Коми стало на 47% больше новых вакансий

Эксперты проанализировали спрос на сотрудников в Коми за последние 30 дней и выяснили, что в регионе за это время появилось на 47% больше новых вакансий, чем за это же время в 2022 году. Об этом рассказали специалисты hh.ru.

Наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в регионе выросло в профессиональных сферах "Маркетинг и реклама" (+164% новых рабочих мест), "Административный персонал", "Высший и средний менеджмент" (по +100%), "Домашний персонал" (+79%).

Падение спроса коснулось лишь 5 профессиональных сфер: в Коми стало меньше вакансий специалистов сферы безопасности (-54%), для учителей и педагогов (-29%), для представителей сферы сельского хозяйства и управляющих персоналом (по -22%), а также работников добывающей промышленности (-13%).