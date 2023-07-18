В Коми стало на 47% больше новых вакансий
- 09:25 18 июля
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- Служба новостей
Эксперты проанализировали спрос на сотрудников в Коми за последние 30 дней и выяснили, что в регионе за это время появилось на 47% больше новых вакансий, чем за это же время в 2022 году. Об этом рассказали специалисты hh.ru.
Наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в регионе выросло в профессиональных сферах "Маркетинг и реклама" (+164% новых рабочих мест), "Административный персонал", "Высший и средний менеджмент" (по +100%), "Домашний персонал" (+79%).
Падение спроса коснулось лишь 5 профессиональных сфер: в Коми стало меньше вакансий специалистов сферы безопасности (-54%), для учителей и педагогов (-29%), для представителей сферы сельского хозяйства и управляющих персоналом (по -22%), а также работников добывающей промышленности (-13%).
"Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше", - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Самой востребованной у работодателей Коми остается сфера продаж и обслуживания клиентов, также в топе рабочий персонал – по 25% вакансий, открытых в регионе в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Еще 19% вакансий – это сфера строительства, 17% – "Производство, сервисное обслуживание", 16% - "Розничная торговля", 15% - "Транспорт, логистика, перевозки".
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