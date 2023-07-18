В Коми, чтобы остановить нетрезвого водителя, полицейские стреляли по колесам

В Коми сотрудники Госавтоинспекции, чтобы остановить нетрезвого водителя, прибегли к погоне со стрельбой. Такая информация появилась на официальном сайте регионального МВД.



Как пояснили в ведомстве, во время дежурства на дороге "Керки - Дутово" инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сосногорскому району обратили внимание на автомобиль ВАЗ. Полицейские потребовали водителя остановить машину, однако тот не стал этого делать и прибавил скорость. В результате началась настоящая погоня.



Нарушитель, пытаясь скрыться от преследования, создавал опасность для остальных участников дорожного движения. Госавтоинспекторы включили световые и звуковые сигналы, требовали водителя остановить машину, но тот не думал их слушать. После чего полицейские применили табельное оружие. Первый предупредительный выстрел произвели в воздух, еще несколько пуль попали в колеса автомобиля.



За рулем ВАЗ оказался ранее лишенный прав житель поселка Нижний Одесс с явными признаками алкогольного опьянения. Как после показало медицинское освидетельствование, в крови нарушителя содержалось 0,772 мг/л алкоголя. Отметим, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.



Помимо административной ответственности, в том числе ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, на мужчину завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".



В настоящий момент суд назначил нарушителю меру пресечения в виде административного ареста на пять суток. Машину отправили на специализированную автостоянку.