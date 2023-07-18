"Воркутауголь" выплатит матери погибшего сотрудника более трех миллионов рублей

Как пояснили в ведомстве, погибший сын оставался единственным мужчиной в семье женщины. Он выполнял сложную работу, ухаживал за матерью, делал ремонт в доме. В материалах также указано, что для женщины это вторая смерть ребенка, потому воркутинка очень остро переживает утрату сына. После трагедии у нее появились серьезные проблемы со здоровьем: гипертония, нарушение сна и потеря веса.

Ответчик в свою защиту заявил, что после аварии на "СП Шахта Северная" в добровольном порядке возместил компенсацию за моральный вред всем пострадавшим и их родным, включая истца, в размере 150 тысяч рублей. Потому считает необоснованными требования женщины.



Суд принял во внимание, что воркутинка, будучи неработающей пенсионеркой, потеряла навсегда поддержку, в том числе и материальную, сына. Учитывая психологическое состояние и степень стресса для женщины, судья посчитал, что компенсация за моральный ущерб в этом случае должна нести не символический характер, а реальную помощь, и обязал ответчика выплатить три миллиона рублей и судебные расходы 25300 рублей в пользу истца. Решение не вступило в законную силу.