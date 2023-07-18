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"Воркутауголь" выплатит матери погибшего сотрудника более трех миллионов рублей

"Воркутауголь" выплатит матери погибшего сотрудника более трех миллионов рублейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Матери погибшего рабочего АО "Воркутауголь" компания выплатит компенсацию более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как пояснили в ведомстве, погибший сын оставался единственным мужчиной в семье женщины. Он выполнял сложную работу, ухаживал за матерью, делал ремонт в доме. В материалах также указано, что для женщины это вторая смерть ребенка, потому воркутинка очень остро переживает утрату сына. После трагедии у нее появились серьезные проблемы со здоровьем: гипертония, нарушение сна и потеря веса.


"Сильнейший стресс после смерти сына имеет затяжной и необратимый характер", - сказано в официальном релизе.

Ответчик в свою защиту заявил, что после аварии на "СП Шахта Северная" в добровольном порядке возместил компенсацию за моральный вред всем пострадавшим и их родным, включая истца, в размере 150 тысяч рублей. Потому считает необоснованными требования женщины.

Суд принял во внимание, что воркутинка, будучи неработающей пенсионеркой, потеряла навсегда поддержку, в том числе и материальную, сына. Учитывая психологическое состояние и степень стресса для женщины, судья посчитал, что компенсация за моральный ущерб в этом случае должна нести не символический характер, а реальную помощь, и обязал ответчика выплатить три миллиона рублей и судебные расходы 25300 рублей в пользу истца. Решение не вступило в законную силу.

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