Гороскоп на 18 июля: Весы наполнятся энтузиазмом, а Тельцы раскроют в себе новые таланты

ОВЕН В этот день многим потребуется сила воли, упрямство, знание правил игры. Для успеха в делах лучше ставить не на быструю реакцию, а на терпение и умение "сидеть в засаде". Актуальна скрытность и осторожность: не стоит лишний раз говорить окружающим о своих чувствах и эмоциях.

ТЕЛЕЦ

Звезды и планеты помогут вам раскрыть в себе новые возможности и таланты. Ночные светила на вашей стороне, причем во всех жизненных сферах. Это день большой удачи и ярких эмоций. Оставайтесь позитивными как можно дольше.

БЛИЗНЕЦЫ

Астрологи советуют не отвлекаться на второстепенные дела, а направить силы на что-то важное. Знакомства, предложения или начинания этого дня могут изменить жизнь. Удачно пройдет решение финансовых вопросов, денежные вклады и переводы.

РАК

Духовное развитие сегодня на первом месте. Старайтесь больше времени посвящать практикам, медитациям. Можно заняться получением новых знаний. Большой удачей день обернется для интровертов и всех, кто желает временно побыть в уединении.

ЛЕВ

Сегодня возможны ссоры с близкими людьми. Самое главное сейчас — не привлекать к решению внутрисемейных проблем окружающих. Желательно в этот день быть отзывчивее. Астрологи советуют не игнорировать просьбы коллег о помощи.

ДЕВА

Астрологи дают парадоксальный совет: если не хотите тратить силы напрасно, то не ищите легких решений. Сегодня в приоритете достойные, труднодостижимые цели — только так можно получить максимальный результат. Вечер лучше всего посвятить любовной встрече, чтобы отдохнуть от борьбы за лидерство.

ВЕСЫ

Звезды сделают вас более мотивированными, наполнив энтузиазмом. Это идеальный день для работы, приключений, финансовой активности. Вечер лучше посвятить семье, домашним делам и общению с близкими.

СКОРПИОН

Опасайтесь необдуманных действий. Звезды и планеты не в духе, поэтому вам, возможно, придется встретиться с дилеммами на своем пути. Оставайтесь верны своим принципам и не полагайтесь слепо на интуицию.

СТРЕЛЕЦ

Не исключено, что на вас будет оказываться большое давление на работе и дома. Люди по какой-то необъяснимой причине решат, что вы им должны и обязаны чем-то. Не отвечайте негативом. Попробуйте дипломатично объяснить, что это не так.

КОЗЕРОГ

Берегите сегодня свою репутацию. Не стоит обманом добиваться своих целей. Важно соблюдать пунктуальность, давать только те обещания, которые вы способны выполнить. Старайтесь также не критиковать близких друзей и вторую половинку.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп предупреждает: сегодня нет смысла форсировать события, лучше позволить им развиваться свободно. Исключив суету из своей жизни, можно основательно изменить судьбу и выделить больше времени на себя, свои желания, семью, самообразование и приятные дела.

РЫБЫ