В Сыктывдинском районе местный житель убил свою возлюбленную

Житель Сыктывдинского района отправится на скамью подсудимых за убийство своей возлюбленной, заявили в пресс-службе Следственного комитета Коми.



Согласно материалам дела в апреле 2023 года в частном доме села Ыб влюбленная пара распивала спиртные напитки. За разговором между сожителями завязался конфликт. В результате разгневанный мужчина схватил нож и вонзил его в спину женщины. Проникающее колото-резаное ранение повредило легкое потерпевшей. От полученной травмы и потери крови она скончалась на месте. Отметим, сожители злоупотребляли спиртным и вели асоциальный образ жизни.



На сегодняшний день следователи собрали доказательную базу. Дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине инкриминируют умышленное причинение смерти другому человеку (ч.1 ст.105 УК РФ).