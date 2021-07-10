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В России водители жалуются на новую ловушку от ГИБДД

В России водители жалуются на новую ловушку от ГИБДД

10 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В России водители жалуются на новую ловушку от ГИБДД Иллюстративное фото из архива PG11.ru
Автовладельцев призывают возить с собой рулетку

В России водители начали массово жаловаться на новую ловушку от ГИБДД. Завязана она на парковке у пешеходного перехода, рассказывает Autonews

Ловушка, как ее называют водители, заключается в том, что некоторые инспекторы замеряют расстояние от машин до пешеходных переходов. Если оно меньше 5 метров, авто эвакуируют на штрафстоянку. Водителям придется оплачивать и штраф, и эвакуатор. Так, остановка или стоянка на пешеходном переходе наказывается штрафом в 1 000 рублей. 

При этом делается все на совершенно законных основаниях, утверждают юристы, которые дали комментарий изданию. Они советуют возить с собой рулетку, чтобы при сомнениях самостоятельно измерять расстояние. 

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Авто ГИБДД Закон

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