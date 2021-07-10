В России водители жалуются на новую ловушку от ГИБДД

В России водители начали массово жаловаться на новую ловушку от ГИБДД. Завязана она на парковке у пешеходного перехода, рассказывает Autonews.

Ловушка, как ее называют водители, заключается в том, что некоторые инспекторы замеряют расстояние от машин до пешеходных переходов. Если оно меньше 5 метров, авто эвакуируют на штрафстоянку. Водителям придется оплачивать и штраф, и эвакуатор. Так, остановка или стоянка на пешеходном переходе наказывается штрафом в 1 000 рублей.

При этом делается все на совершенно законных основаниях, утверждают юристы, которые дали комментарий изданию. Они советуют возить с собой рулетку, чтобы при сомнениях самостоятельно измерять расстояние.