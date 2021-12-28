На дороге в Коми погибли женщина и восьмилетняя девочка

28 декабря в Коми произошла страшная авария. В 11.00 на трассе "Вятка" в столкновении двух авто погибли пожилая женщина и маленькая девочка.

Как сообщает "Комиинформ", со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, 22-летний водитель "десятки" двигался со стороны Кирова в направлении Сыктывкара. На 711 км автодороги "Вятка" молодой человек выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил автотравму, переломы бедра и голени. Госпитализирован.