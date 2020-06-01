В Сыктывкаре на неделю перекроют две улицы

В Сыктывкаре ограничат движение транспорта по улицам Ярославская и Печорская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с производством АО «Газпром Газораспределение Сыктывкар» земляных работ будет ограничено движение транспорта на 1/2 ширины проезжей части по ул. Ярославской в районе дома № 16 с 2 по 11 июня 2020 года. По тем же причинам будет ограничено движение пешеходов на всю ширину тротуара по ул. Печорской в районе дома № 9 с 3 по 11 июня 2020 года.

В столице Коми ограничат остановку и стоянку транспортных средств в связи необходимостью проведения ремонта проезжей части, сообщает пресс-служба мэрии города. Ограничения начнут действовать с 16 июня 2020 года на ряде участков. Подробнее об этом читайте ПО ССЫЛКЕ.

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