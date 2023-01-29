Женщины с этими именами не знают нужды

Женщины с этими именами не знают, что такое жить в нужде. Они магическим образом притягивают удачу в свою жизнь и финансовый достаток. Они привыкли к самому лучшему и точно не согласны на что-то меньшее.
Елена
Женщины с этим именем всегда успешны и целеустремленны. Они чаще всего становятся руководителями крупных компаний.
Татьяна
Они грамотно обращаются с деньгами и с легкостью могут занять место главы какой-то фирмы.
Наталья
Женщина с этим именем прирожденный лидер. Они всегда стойки, настойчивы и упрямы.всегда добьются своего.
Лидия
Они всегда знают, чего хотят. У таких женщин всегда есть подушка безопасности. Поэтому у них никогда нет проблем с деньгами.
Ольга
У них есть особый дар: они тратят столько сколько захотят, но при этом сумма в их кармане никогда не уменьшается.