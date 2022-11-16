Мужчина из Сыктывкара поборолся за сердце известной телеведущей Насти Ивлеевой

В эфир вышел первый выпуск шоу “Сердце Ивлеевой”, где одним из участников оказался мужчина родом из Сыктывкара. Он пришел на кастинг, чтобы познакомиться с известной телеведущей.

На телеканале “Пятница” запустили новый реалити-проект “Сердце Ивлеевой”, где несколько мужчин будут бороться за внимание известной телеведущей. Организаторы шоу сделали “слепые прослушивания” для участников. Настя Ивлеева с мамой и братом на трех креслах сидели спиной и нажимали на рычаг, если им только по словам приглянулся кто-то из мужчин.

Среди участников кастинга оказался и 31-летний Андрей Коршунов родом из Сыктывкара. Мужчина давно живет в Санкт-Петербурге. В своей презентации участник приехал к ведущему шоу на белом коне. Вместе с ним на другом коне приехал и его друг. Мужчины заявили, что будут бороться за сердце Насти Ивлеевой вместе.

“Я свободный, холостой. Решил, что надо попробовать. Не многое знаю о вас, но я вас видел уже. Я знаю, что вы медийная личность, очень популярная, мне интересно будет с вами. Вы достойная будущая девушка. Остается только увидеться с вами вживую и познакомиться, — заявил Андрей, когда он появился за спиной телеведущей.