Жителей Ухты напугал взрыв, который никто не видел

Жители Ухты сообщили в соцсетях о странном звуке, похожем на взрыв. ЧП, которое никто не видел, произошло 10 ноября, сообщает информационная программа "День".

Как сообщили горожане, звук раздался в районе улицы 30 лет Октября около 22:00. Кто-то посчитал, что это могла быть петарда или же целая их связка: горожане якобы видели рядом с хлебным ларьком группу людей с фонариком. Более того, они появились сразу же после хлопка.