Владимир Уйба высказался по поводу налога на подарок ветерану

Владимир Уйба дал партийное поручение депутатам-единороссам в Госсовете Коми разработать законодательную инициативу по защите ветеранов от налогов на подарки, приуроченных ко дню Великой Победы



История Марии Александровны Урасиновой из Печоры, родные которой получили налоговое извещение на подарок к 9 мая, вызвал возмущение Главы Коми.



Данный вопрос был поднят сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» в Сыктывкаре.



«Глубоко возмущен самим фактом того, что нашим ветеранам могут приходить какие-то налоговые взыскания за подарки на 9 мая. Считаю этот факт юридическим упущением, которое нужно как можно скорее исправить. Даю поручение коллегам-однопартийцам в Госсовете Коми проработать этот вопрос и выйти с законодательной инициативой об отмене таких налоговых взысканий с ветеранов. Беру вопрос на личный контроль. Глубоко сожалею, что такая ситуация произошла».



Напомним, в Печоре с 98-летним ветераном войны Марией Урасиновой произошла неприятная ситуация. Ее дочь 12 января получила письмо-извещение о необходимости заплатить налог на подарок к 9 Мая.



Как пояснили в управлении федеральной налоговой службы России по Коми, подарки ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам войны действительно могут облагаться налогом. Все зависит от источника средств на подарок: если за счет средств бюджета, то помощь (в денежной и натуральной формах), а также подарки налогом не облагаются независимо от суммы.



Если же подарок приобретен за счет иных средств, то имеет значение стоимость подарка. Налоговым кодексом предусмотрена льгота в размере 10 тысяч рублей. Деньги, подаренные ветеранам от организаций (не из бюджетных средств), превышающие размер установленной льготы, подлежат налогообложению в общем порядке.



По данным СМИ, дочь ветерана Нина Бабичева налог уже оплатила.