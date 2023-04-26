Наука, творчество и спорт: какой вуз выбирает современная молодежь

В июле 2023 года выпускники активно занимаются поиском вуза. Высшее образование — это не просто "корочка", оно дает ряд важных навыков, которые будут полезны в течение всей жизни.

У абитуриентов еще есть время определиться, куда поступить. В Сыктывкаре выпускников школ рады встречать в СГУ им. Питирима Сорокина. "Pro Город" выяснил, почему будущие студенты выбирают именно его и пообщался с ребятами, которые уже обучаются в крупнейшем вузе Республики Коми
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СГУ имени Питирима Сорокина в цифрах

Университет по праву считается одним из ведущих в Республике Коми. В его структуре 11 учебных институтов и Колледж экономики, права и информатики. Университет реализует около двухсот программ высшего образования: бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, ординатура, программы среднего профессионального образования.

В СГУ им. Питирима Сорокина обучается почти 8 000 студентов, среди которых около 200 – иностранцы. За образовательный процесс отвечают порядка 500 преподавателей. Ежегодно университет выпускает более тысячи молодых специалистов, еще несколько тысяч человек проходят обучение на программах переподготовки и повышения квалификации.
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Всестороннее развитие личности

СГУ им. Питирима Сорокина дает не только качественное образование, но и помогает ребятам раскрыть таланты, найти увлечения по интересам и развить свои личностные качества. Рассмотрим некоторые сферы, в которых студенты смогут найти свое призвание.

Наука

В СГУ им. Питирима Сорокина преподают студентам не только доктора и профессора, но и лучшие специалисты-практики из разных отраслей и сфер.

Университет сотрудничает с ведущими организациями региона, благодаря чему студенты получают практические навыки в лаборатории биотехнологий ООО "Лукойл", лаборатории банковского дела ПАО "Сбербанк" и научно-технической лаборатории ООО "Коми региональный аттестационный центр", а также проходят практики на предприятиях региона.

Для молодых ученых в университете работает Студенческое научное объединение. В первый же год существования Объединение выиграло грант на поддержку студенческих научных сообществ с проектом "Наука молодых – устойчивое развитие Республики Коми".
Не только учеба, но и творчество

Для студентов, которые хотят развиваться в танцевальном, вокальном, театральном и даже цирковом направлениях в университете есть Центр художественного творчества и студенческие клубы. Там учащиеся найдут единомышленников и получат колоссальный опыт для движения в выбранном направлении. Сейчас в СГУ им. Питирима Сорокина можно стать участником 11 творческих коллективов.
Танцевальный hip-hop коллектив Deep Unity
Ансамбль современного танца "Фаэтон"
Клуб ведущих START
Вокальная группа "Инкогнито"
Клуб авторской песни "Причал"
Студия эстрадного вокала "Мелодия"
Студенческий театр "Овсянка"
Танцевальный коллектив "Ала Тоо"
Танцевальный коллектив BOS
Кавердэнс группа Fancy
Театр цирковых и огненных искусств "Кавабанга"
Группа ЦХТ Вконтакте
Кроме того, у ребят есть возможность организовать свою команду КВН, путешествовать на форумы, конференции за счет вуза или стать участником интеллектуальных игр.
Лига КВН
Киноклуб "Контраст"
Туристический клуб
Клуб гитаристов Штаба студенческих отрядов "СыСОла"
Литературный клуб "ЧтениЁ"
Клуб "Формула талантов"
Клуб "Единство" для иностранных студентов
Студенческий спортивный клуб "Северные витязи"
Клуб настольных игр
Интеллектуальное шоу "Ворошиловский стрелок"
Подробнее о каждом клубе тут
Спорт

Для студентов, которые активно следят за здоровьем и хотят совмещать образование и тренировки, в университете действуют Спортивный клуб и Центр физической подготовки. Выбрать можно из 20 секций и стать участником одной их 10 сборных. Физическим развитием студенты занимаются под руководством кандидатов и мастеров спорта. Для тренировок есть все необходимые оборудованные помещения.
Молодежная политика

Учащиеся с активной жизненной позицией могут реализовать себя в разных направлениях деятельности: волонтерство, патриотическое воспитание, студенческие отряды, самоуправление. В рамках этих направлений ежегодно реализуется более 200 студенческих проектов и мероприятий, которые посещают более 4000 учащихся.
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Подробнее о некоторых направлениях молодежной политики

Волонтерство включает 7 добровольческих объединений по пяти направлениям: социальное, культурно-просветительское, событийное, медицинское и экологическое. Эта деятельность объединяет около 1500 человек. Волонтеры реализуют более 30 социальных проектов.

В рамках патриотического воспитания студенты состоят в проектах "Без срока давности" и "Школа безопасности". Для них проводят турпоходы и велопробеги по региону и стране. Также учащиеся состоят в поисковом отряде "Поколение". А Координационный центр занимается формированием у молодежи активной гражданской позиции, предупреждением межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействием идеологии терроризма и профилактикой экстремизма.

В структуре штаба "СыСОла" 15 студенческих отрядов. Деятельность ведется в 6 направлениях: педагогические, строительные, сервисные, медицинские, отряды проводников и трудовые отряды подростков. Студотрядовцы проходят обучение по программе профобучения вожатых, в школе сервисного работника, школе проводников, по программам профобучения "Штукатур-маляр", "Арматурщик", "Бетонщик".
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Ботанический сад

С 1974 года в Сыктывкаре действует одна и красивейших и важных для экологии зон — Ботанический сад СГУ им. Питирима Сорокина, площадь которого 32,5 гектара.

Ботанический сад является одним из центров сохранения биоразнообразия на европейском северо-востоке России. Это настоящий зеленый музей под открытым небом, где традиционные для Коми растения соседствуют с представителями экзотической флоры и экспозициями ландшафтного дизайна.
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Преимущества СГУ им. Питирима Сорокина

Для любой выбранной деятельности в университете предусмотрено все необходимое: оборудование и лаборатории. Корпуса оснащены для комфортной и эффективной учебы.
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Благодаря тому, что СГУ им. Питирима Сорокина дает возможность не только получить высшее образование, но и найти свой жизненный путь, период обучения становится маленькой жизнью. Студенты каждый день получают новые навыки и опыт. Это помогает им стать самостоятельными, успешными и целеустремленными.
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Для иногородних студентов также созданы все условия: общежития могут разместить до 2800 учащихся.

В университете есть свой санаторий-профилакторий, что помогает ребятам поддерживать здоровье или заниматься профилактикой хронических заболеваний.
Те, кто не сдал ЕГЭ, могут поступить в Колледж экономики, права и информатики по конкурсу аттестатов.

История из жизни

Почему молодые люди выбирают именно СГУ им. Питирима Сорокина рассказала студентка Валерия Кардашевская.

Откуда вы родом? На каком курсе и какая специальность?
— Село Красноборск, Архангельская область. Учусь на третьем курсе на специальности Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (английский язык, французский язык).

Как выбирали направление для обучения, почему именно оно?
— Можно сказать, что я продолжаю семейную династию учителей: моя мама — учитель немецкого, папа — учитель музыки. С детства восхищалась профессией родителей, особенно мамы. Знание иностранного языка — это будто знание другой вселенной, особенно для ребенка. Поэтому решила, что тоже хочу удивлять и быть, своего рода, фокусником!

Почему решили поступать в сыктывкарский университет, а не ехать учиться в другой регион?
— В СЗФО Институт иностранных языков СГУ им. Питирима Сорокина является одним из флагманов. Более того, с точки зрения логистики и удобства расположения этот город особенно подходит для абитуриентов из близлежащих областей.

Какие впечатления от обучения? Сложно ли сдавать зачеты?
— За три года я нисколько не пожалела, что сделала именно этот выбор. Баллы ЕГЭ позволяли поступить в лучшие вузы страны (средний балл 93), но, возможно, я выбрала более комфортный и уверенный путь. И как показывает моя жизнь — не прогадала. Обучение в нашем институте сложное, но интересное. Мы будто актеры, которые постоянно выступают на сцене перед юной публикой.

Удалось ли вам реализоваться в университете в каком-либо направлении помимо учебы?
— Моя внеучебная деятельность тесно связана с моей будущей профессией. На протяжении нескольких лет я являлась руководителем основных образовательных программ для студентов: Школа старост, Время первых, Форсайт, Институт тьюторства. Но самыми яркими моментами остаются Универвидение и горные походы с туристическим клубом!

Что планируете после получения специальности?
— Загадывать тяжело, но я уверена, что преподавание и языки останутся в моей жизни! Это будет не просто источник финансового обеспечения, но и моя отдушина, возможность быть полезной для нашей страны!
Узнать подробнее о направлениях и точные сроки экзаменов и подачи документов можно узнать в этом материале
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Адрес учебного корпуса
в Сыктывкаре:
Октябрьский проспект, 55

Телефон приемной комиссии: (8212)390-444

Телефон горячей линии:
8(800)234-54-44
Фото предоставлено СГУ им. Питирима Сорокина
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