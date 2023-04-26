Наука, творчество и спорт: какой вуз выбирает современная молодежь

Те, кто не сдал ЕГЭ, могут поступить в Колледж экономики, права и информатики по конкурсу аттестатов.



История из жизни



Почему молодые люди выбирают именно СГУ им. Питирима Сорокина рассказала студентка Валерия Кардашевская.



Откуда вы родом? На каком курсе и какая специальность?

— Село Красноборск, Архангельская область. Учусь на третьем курсе на специальности Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (английский язык, французский язык).



Как выбирали направление для обучения, почему именно оно?

— Можно сказать, что я продолжаю семейную династию учителей: моя мама — учитель немецкого, папа — учитель музыки. С детства восхищалась профессией родителей, особенно мамы. Знание иностранного языка — это будто знание другой вселенной, особенно для ребенка. Поэтому решила, что тоже хочу удивлять и быть, своего рода, фокусником!



Почему решили поступать в сыктывкарский университет, а не ехать учиться в другой регион?

— В СЗФО Институт иностранных языков СГУ им. Питирима Сорокина является одним из флагманов. Более того, с точки зрения логистики и удобства расположения этот город особенно подходит для абитуриентов из близлежащих областей.



Какие впечатления от обучения? Сложно ли сдавать зачеты?

— За три года я нисколько не пожалела, что сделала именно этот выбор. Баллы ЕГЭ позволяли поступить в лучшие вузы страны (средний балл 93), но, возможно, я выбрала более комфортный и уверенный путь. И как показывает моя жизнь — не прогадала. Обучение в нашем институте сложное, но интересное. Мы будто актеры, которые постоянно выступают на сцене перед юной публикой.



Удалось ли вам реализоваться в университете в каком-либо направлении помимо учебы?

— Моя внеучебная деятельность тесно связана с моей будущей профессией. На протяжении нескольких лет я являлась руководителем основных образовательных программ для студентов: Школа старост, Время первых, Форсайт, Институт тьюторства. Но самыми яркими моментами остаются Универвидение и горные походы с туристическим клубом!



Что планируете после получения специальности?

— Загадывать тяжело, но я уверена, что преподавание и языки останутся в моей жизни! Это будет не просто источник финансового обеспечения, но и моя отдушина, возможность быть полезной для нашей страны!

