Как сообщает Министерство образования и науки Республики Коми, в 2023 году 4190 одиннадцатиклассников сдают экзамены и выпускаются из учебных заведений. Следующий шаг — выбор университета и специальности. Одни ребята покидают родной регион, другие остаются. Одним из выпускников, который решил учиться в Сыктывкаре, стал Юрий Поляков, студент ведущего высшего учебного заведения Республики Коми — СГУ имени Питирима Сорокина. Молодой человек рассказал, как выбирал специальность, вуз и в каком направлении решил строить свое будущее.
Откуда вы родом? На каком курсе и какая специальность?
— Я родился и вырос в Сыктывкаре, учусь на третьем курсе, специальность "История" с профилем "История России и зарубежных стран".
Как выбирали направление для обучения, почему именно оно?
— Историю я люблю с детства. Сначала это было просто хобби, но ближе к старшим классам я начал заниматься этим предметом серьезно. Когда встал вопрос с выбором образования, не думая подал документы на историю.
Почему решили поступать в сыктывкарский университет, а не ехать учиться в другой регион?
— На самом деле я поступил везде, куда хотел, в том числе в большие вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Но потом вспомнил слова, сказанные мне когда-то директором Института истории и права Любовью Максимовой: "Лучше быть звездой провинции, чем серой мышью в столице". Кроме того, отсутствие таких традиционных для иногородних студентов проблем, как поиск жилья, работы, обустройство на новом месте, позволило мне полностью отдаться любимому делу – науке.
Почему выбрали именно СГУ и какие впечатления от обучения?
— Исторический факультет (ныне – Институт истории и права) СГУ всегда был одной из лучших образовательных и научных школ Северо-Запада. Мы по сей день имеем один из самых титулованных профессорско-преподавательских составов по сравнению с остальными институтами. Сам же университет, будучи единственным классическим университетом Республики, предоставляет студентам огромное количество разнообразных активностей (спортивных, научных, общественных), а также широкие возможности материальной поддержки достижений студентов. Каждому найдется занятие по душе.
Удалось ли вам реализоваться в университете в каком-либо направлении помимо учебы?
— Я нашел себя на поприще науки. Сейчас я председатель Студенческого научного объединения СГУ им. Питирима Сорокина. Вместе с другими инициативными студентами мы развиваем студенческую науку в университете, прививаем ребятам интерес к научным мероприятиям. Кроме того, моя собственная научная работа, благодаря поддержке и наставлениям моих научных руководителей, в настоящее время находится на довольно высоком уровне. В довершение всего, весной этого года я – студент третьего курса – был избран членом Ученого совета нашего университета – высшего управляющего органа СГУ. Наш университет умеет ценить талантливых ребят.
Что планируете делать после получения специальности?
— После выпуска планирую поступать в магистратуру, а затем защитить кандидатскую диссертацию и работать преподавателем на родной кафедре в университете.
Какие направления обучения предлагает СГУ им. Питирима Сорокина
1
Среднее профессиональное образование на базе 11 классов по подготовке специалистов-практиков и работников среднего звена для всех отраслей экономики.
2
Бакалавриат — первый и базовый уровень высшего образования по многочисленным направлениям, список которых можно посмотреть на сайте в разделе "программы вступительных испытаний".
3
Специалитет — традиционный вид высшего образования, по окончании которого выпускнику выдаётся диплом о высшем профессиональном образовании и присваивается степень "специалист".
4
Магистратура — вторая ступень двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат + магистратура + аспирантура).
5
Аспирантура по подготовке кадров высшей квалификации.
6
Ординатура — ступень многоуровневой структуры высшего медицинского образования.
Когда подавать документы
20 июня
20 июня
Старт приема документов
20 июля
20 июля
Завершение приема документов от абитуриентов, поступающих по результатам внутренних испытаний (бюджет)
25 июля
25 июля
Завершение приема документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ
27 июля
27 июля
На сайте университета появятся конкурсные списки
28 июля
28 июля
Последний день решить, куда отнести документы для "целевиков", льготников, поступающих в рамках приоритетного зачисления по особой или отдельной квоте
3 августа
3 августа
Последний день решить, куда отнести документы для тех, кто поступает в рамках основного этапа
9 августа
9 августа
Выход приказа о зачислении в рамках основного этапа
19 августа
19 августа
Последний день приема документов на контрактную основу по всем формам обучения
28 августа
28 августа
Выход конкурсных списков контрактной основы
29 августа
29 августа
Завершается оформление договоров для контрактников
30 августа
30 августа
Выход приказа о зачислении
Поступающие на бюджет сдают экзамены с 21 по 25 июля, а контрактники с 20 по 25 августа. Испытания пройдут по определенному графику, его выложат на сайте ближе к датам экзаменов. Следите за информацией и новостями во вкладке "Абитуриент".
Для поступления в 2023 году университет предлагает 33 направления, в которых каждый найдет специальность по душе. В их числе современные и востребованные направления IT, искусства, естественных наук, социальные и педагогические.
Конкурентные преимущества СГУ имени Питирима Сорокина
достойная стипендия
большая стипендия для "стобалльников"
мест в общежитии хватит всем
возможности для реализации не только в учебной, но и во внеучебной жизни: поездки на форумы, спорт, творчество, проектная деятельность, волонтерство, студотряды
Поступление СГУ имени Питирима Сорокина дает возможность получить образование, которое далее может стать делом всей жизни. Жизнь студентов наполнена интересными задачами и достижениями, новыми знакомствами, им дается возможность раскрыть свои таланты и потенциал. Обучение в родном регионе позволит не покидать надолго стены дома, продолжить регулярно общаться с друзьями и получать максимальную поддержку близких и семьи.
Адрес учебного корпуса №1 в Сыктывкаре: Октябрьский проспект, 55