— Я нашел себя на поприще науки. Сейчас я председатель Студенческого научного объединения СГУ им. Питирима Сорокина. Вместе с другими инициативными студентами мы развиваем студенческую науку в университете, прививаем ребятам интерес к научным мероприятиям. Кроме того, моя собственная научная работа, благодаря поддержке и наставлениям моих научных руководителей, в настоящее время находится на довольно высоком уровне. В довершение всего, весной этого года я – студент третьего курса – был избран членом Ученого совета нашего университета – высшего управляющего органа СГУ. Наш университет умеет ценить талантливых ребят.

