К сожалению, герои нашей истории не выиграли конкурс. Но это не повод отчаиваться, установить детскую площадку можно и с помощью других программ. Например, "Формирование комфортной городской среды". Кроме того, можно обратиться в свою управляющую компанию и силами жильцов оборудовать новый игровой комплекс. Подробнее можно почитать здесь.
— Хоть мы и не выиграли, останавливаться не намерены. Нам очень понравился проект компании "Элина". Цена соотвествует качеству. И все элементы мы выбирали с особой тщательностью, учитывая личные пожелания всех жильцов дома. Поэтому мы решили своими силами собрать средства и заказать установку детской площадки в нашем дворе у компании "Элина",- комментирует Владимир Михайлович.
Если вы тоже планируете заняться обустройством детской площадки, то важно обращаться в проверенные организации. Поскольку это сложная задача, которая требует широкого спектра знаний. Это важно для безопасности детей. Также это убережет вас от непредвиденных обстоятельств.