— Один из очень важных моментов, на который не все обращают внимание, - это наличие рядом коммуникаций: водопровод, тепловые трубы. Можно оказаться в ситуации, когда произойдет авария, и площадку попросту могут демонтировать. Обязательно в случае наличия рядом коммуникаций необходимо получить разрешение на работы с грунтом от каждой ответственной за эти сети организации. С этим вам помогут наши специалисты,- советует Генне Дмитрий Александрович, руководитель компании "Элина".



Площадка, которая оборудована по ГОСТу и с соблюдением всех технических правил, будет безопасна для детей. Компания "Элина" — официальный представитель завода-изготовителя "КСИЛ", который работает уже более 50 лет. Специалисты используют только гипоаллергенные покрытия и материалы. Компания "Элина" оказывает полный комплекс услуг от проектирования до установки. Перед началом работы специалисты обязательно осмотрят будущее место площадки и учтут особенности территории и окружающей среды. Если вы приобретаете площадку взамен старой, то сотрудники "Элины" помогут демонтировать прежнее оборудование.

