"Детская площадка
в убогом состоянии"
сыктывкарцы борются
за замену игрового комплекса
В Сыктывкаре некоторые детские площадки находятся в ненадлежащем состоянии. Сломанные горки и качели в первую очередь несут опасность для ребенка. Привести в порядок свои дворы решили жильцы домов №5 и 13 по улице Кутузова. Они поделились, какой путь прошли и с какими столкнулись сложностями.
Площадка на Кутузова, 13 нуждалась в обновлении. Жителям хотелось добавить элементов для детей и для занятий спортом взрослым. На Кутузова, 5 ситуация была хуже.

— Наша площадка в убогом состоянии. Она не соответствует ни одной норме и опасна для детских игр. Строили ее почти 30 лет назад. Мы хотим сделать для своих детей безопасную и функциональную зону для прогулок,- рассказал председатель совета дома на улице Кутузова, 5 Владимир Зырянов.
Он узнал, что существует республиканский проект "Народный бюджет". Заявку можно подать на сайте администрации Сыктывкара. И вместе с членом правления дома на улице Кутузова 13 Верой Витальевной они решили взяться за дело. Путь был непростой и занял около трех месяцев.

— Одной из трудностей стали отказы жильцов принимать участие. Хоть и сумма взноса была небольшая. У них нет детей и это им неинтересно. Но поскольку таких людей по результатам оказалось мало, эту проблему удалось преодолеть,- говорит член правления дома на Кутузова 13 Вера Витальевна.
Затем активистов ждало собрание с представителями администрации города, подача заявки и многие другие шаги. Как принять участие в проекте подробно написано тут. Один из самых важных моментов - это проект будущей площадки.

— С проектом будущей площадки нам помогла компания "Элина". Специалисты оперативно с нами связались и приехали на осмотр. Произвели все замеры и дали рекомендации. Вместе мы обсудили, какие элементы хотим видеть на площадке. Они подобрали самые оптимальные варианты, которые соответствуют нормам безопасности детей. И все это было сделано бесплатно,- делится Вера Витальевна.
К сожалению, герои нашей истории не выиграли конкурс. Но это не повод отчаиваться, установить детскую площадку можно и с помощью других программ. Например, "Формирование комфортной городской среды". Кроме того, можно обратиться в свою управляющую компанию и силами жильцов оборудовать новый игровой комплекс. Подробнее можно почитать здесь.

— Хоть мы и не выиграли, останавливаться не намерены. Нам очень понравился проект компании "Элина". Цена соотвествует качеству. И все элементы мы выбирали с особой тщательностью, учитывая личные пожелания всех жильцов дома. Поэтому мы решили своими силами собрать средства и заказать установку детской площадки в нашем дворе у компании "Элина",- комментирует Владимир Михайлович.

Если вы тоже планируете заняться обустройством детской площадки, то важно обращаться в проверенные организации. Поскольку это сложная задача, которая требует широкого спектра знаний. Это важно для безопасности детей. Также это убережет вас от непредвиденных обстоятельств.
— Один из очень важных моментов, на который не все обращают внимание, - это наличие рядом коммуникаций: водопровод, тепловые трубы. Можно оказаться в ситуации, когда произойдет авария, и площадку попросту могут демонтировать. Обязательно в случае наличия рядом коммуникаций необходимо получить разрешение на работы с грунтом от каждой ответственной за эти сети организации. С этим вам помогут наши специалисты,- советует Генне Дмитрий Александрович, руководитель компании "Элина".

Площадка, которая оборудована по ГОСТу и с соблюдением всех технических правил, будет безопасна для детей. Компания "Элина" — официальный представитель завода-изготовителя "КСИЛ", который работает уже более 50 лет. Специалисты используют только гипоаллергенные покрытия и материалы. Компания "Элина" оказывает полный комплекс услуг от проектирования до установки. Перед началом работы специалисты обязательно осмотрят будущее место площадки и учтут особенности территории и окружающей среды. Если вы приобретаете площадку взамен старой, то сотрудники "Элины" помогут демонтировать прежнее оборудование.
Как может выглядеть ваша площадка:
Узнайте, как поставить новую детскую площадку в вашем дворе.
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