Коллектив Strong Gym поздравляет сыктывкарцев с новогодними праздниками и желает вам крепкого здоровья и благополучия в Новом году! И приглашает на тренировки по доступным ценам - персональные или в мини-группах. А еще вас ждет зона с вкусняшками и проекты для познания себя и своих возможностей. Рядом удобная парковка.