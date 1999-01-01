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Крутая кардиозона
и победы
в соревнованиях:
как прошел первый год
у клуба Strong Gym
В этом году в Сыктывкаре на Коммунистической, 50А в ТЦ «Калевала» открылся новый тренажерный зал Strong Gym.
Strong Gym - это не только удобное расположение, качественное и современное оборудование и квалифицированные тренеры с большим опытом и любовью к своему делу, Strong Gym - это больше, чем тренажёрный зал.
Обо всем по порядку
Тренироваться в Strong Gym очень комфортно: свежий стильный ремонт, чистота и порядок, современные безопасные и удобные тренажеры. В зале установлена крутая кардиозона, различные тренажеры типа «Хаммер», станки для ног, рук, спины, груди и плечей.
Тренироваться в Strong Gym очень комфортно: свежий стильный ремонт, чистота и порядок, современные безопасные и удобные тренажеры. В зале установлена крутая кардиозона, различные тренажеры типа «Хаммер», станки для ног, рук, спины, груди и плечей.
Спортсмены Strong Gym под руководством тренеров регулярно участвуют в соревнованиях и занимают призовые места!

В начале ноября в Великом Устюге прошел Мемориал памяти Героя Советского Союза Александра Кузнецова по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа и становой тяге по версиям IPL/СПР. В составе сборной Сыктывкара, ставшей третьей в командном зачете, выступали спортсмены клуба Strong Gym и показали отличные результаты в своих номинациях и взяли призовые места в категориях, становой тяге, силовом двоеборье, жиме лежа.
На кубке Республики Коми клиентка Strong Gym под руководством тренера заняла 2 место в категории до 63 кг, 2 место в абсолютном зачете и перевыполнила норматив КМС на 17,5 кг!
На Открытом Кубке Сыктывкара «Безграничная сила» по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге и пауэрспорту по версиям GPA/СПР спортсмены Strong Gym приняли участие и тоже заняли призовые места в категориях, пауэрлифтинге, жиму лёжа, становой тяге.
Коллектив Strong Gym поздравляет сыктывкарцев с новогодними праздниками и желает вам крепкого здоровья и благополучия в Новом году! И приглашает на тренировки по доступным ценам - персональные или в мини-группах. А еще вас ждет зона с вкусняшками и проекты для познания себя и своих возможностей. Рядом удобная парковка.
Подкачаться, укрепить здоровье и стать сильнее -
во всем этом вам помогут в Strong Gym!
Узнать больше о тренажерном зале, расписание тренировок и стоимость можно:

по телефону +7 (8212) 55-42-22
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Адрес: ул. Коммунистическая 50А.
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