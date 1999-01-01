Спортсмены Strong Gym под руководством тренеров регулярно участвуют в соревнованиях и занимают призовые места!
В начале ноября в Великом Устюге прошел Мемориал памяти Героя Советского Союза Александра Кузнецова по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа и становой тяге по версиям IPL/СПР. В составе сборной Сыктывкара, ставшей третьей в командном зачете, выступали спортсмены клуба Strong Gym и показали отличные результаты в своих номинациях и взяли призовые места в категориях, становой тяге, силовом двоеборье, жиме лежа.