Этот год выдался сложным. Виной тому стала ситуация с коронавирусом. Но все же год был успешным, поэтому оставим все трудности в прошлом году и пойдем в новый только с хорошими воспоминания. В этом году нашей республике исполнилось 100 лет, на площади под часами открылся новый сквер, появился приют для бездомных, обновили ж/д вокзал… И это только малая часть того, что можно вспомнить.



Все вы вносите большой вклад в развитие нашей республики. Спасибо вам за то, что продвигаете ее вперед! Политика, бизнес, спорт, производство, медицина, образование и туризм развиваются благодаря вам!

