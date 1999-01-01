– Последние годы в нашей жизни были непростыми. Причин тому много. Но каждый год мы их преодолеваем. Важно, несмотря ни на что, двигаться вперед, развиваться и просто не стоять на месте.Поэтому я каждый год ради вас, мои клиенты, прохожу дополнительные курсы. И хоть я каждый день и так работаю с волосами, но только лишь практики недостаточно. Так я никогда не узнаю о новых трендах, техниках стрижки, современных методах окрашивания и о многом другом. Ведь мода на стрижки и на техники выполнения также стремительно меняется, как и на все в нашей жизни. Только за этот год я прошла пять обучений Demetrius в Москве по колористике и по женским стрижкам. Не стойте на месте, развивайтесь, - Ирина Смольникова, владелица «Студии Стрижки»



Ирина пришла в парикмахерское искусство не сразу, большую часть своей жизни она посвятила работе в банковской сфере, была руководителем финансового отдела, затем отдела по работе с персоналом. Она прошла достаточно долгий путь к профессии своей мечты.



Свой первый шаг в сторону индустрии красоты Ирина сделала в 2012 году. В тот год она окончила обучение парикмахерскому искусству и получила свой первый диплом!



В начале своего творческого пути она с удовольствием делала стрижки и окрашивания для родственников и знакомых, все больше и больше погружаясь в тонкости парикмахерского дела и колористики.



Проходя различные мастер-классы, год за годом повышая свою квалификацию, Ирина поняла, что готова перейти на новый этап своей жизни. На сегодняшний день за плечами многочисленные обучения в одной из лучшей школе Москвы и открытие своего салона «Студии Стрижки».

