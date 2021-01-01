Именно такого мнения придерживается Андрей Павлович Галин – заместитель главврача ГУ «Коми республиканский онкологический диспансер» и депутат городского совета. Он считает, что на Новый год подарки и поздравления должны получать все. А кто больше всего ждет это? Ответ очень прост – дети.



Поэтому в этом году Андрей Галин вместе с Ахмедом Ахмедовым приняли участие в социальном проекте «Ёлка желаний». Проект направлен на поддержку тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Желая поддержать детей и подарить им новогоднее настроение, депутаты отправились в поселки Трехозерку, Краснозатонский и Максаковку. Андрей Галин вместе с Ахмедом Ахмедовым привезли детям подарки, а самые маленькие школьники получили годовую подписку на журнал «Радуга».

