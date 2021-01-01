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Новый год должен быть у всех!
Именно такого мнения придерживается Андрей Павлович Галин – заместитель главврача ГУ «Коми республиканский онкологический диспансер» и депутат городского совета. Он считает, что на Новый год подарки и поздравления должны получать все. А кто больше всего ждет это? Ответ очень прост – дети.

Поэтому в этом году Андрей Галин вместе с Ахмедом Ахмедовым приняли участие в социальном проекте «Ёлка желаний». Проект направлен на поддержку тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Желая поддержать детей и подарить им новогоднее настроение, депутаты отправились в поселки Трехозерку, Краснозатонский и Максаковку. Андрей Галин вместе с Ахмедом Ахмедовым привезли детям подарки, а самые маленькие школьники получили годовую подписку на журнал «Радуга».
Также Андрей Галин поздравил и участников спартакиад сыктывкарских поселков. И принял участие в награждение победителей.
Я считаю, что спартакиады обязательно должны быть отмечены. Ведь эти мероприятия стали традицией для нашего города. А их победители – это повод для гордости.
Андрей Галин поздравляет всех с Новым годом и Рождеством!
Пусть новый год принесет вам счастье, радость, исполнение желаний и побольше здоровья. Желаю, чтобы в следующем году в вашей жизни появилось всё, чего не хватает для счастья – люди вокруг станут дружелюбнее, мир – ярче, дела – легче, дружба – крепче, любовь – сильнее.
Андрей Галин всегда открыт к обращениям горожан и готов помочь им по любой теме, будь то онкология или жизнь в городе. Вы можете написать ему «ВКонтакте» (vk.com/id15107588), там он отвечает на важные вопросы.
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