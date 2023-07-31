Специалисты компании «Академики Мебели» поздравляют всех с Новым Годом!

2021 год был тяжелым. В этом году мы снова столкнулись с испытаниями, которые были вызваны короновирусом. Нас закрывали на локдаун, ввели ограничения и QR-коды, но мы все равно стоим на ногах. Независимо от того, что год был тяжелым, для многих он завершился приятными воспоминаниями.



В этом году мы смогли расширить свой ассортимент, штат сотрудников, закупили новое оборудование. В этом году мы не только выстояли, но и смогли продвинуться вперед. Но все это благодаря вам! Спасибо вам за доверия, за то что обращаетесь к нам!

