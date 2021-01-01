Контроль качества поступающего сырья - неотъемлемая часть производственного процесса на Сыктывкарском молочном заводе. Сотрудники завода регулярно посещают сельхозпредприятия, проводят аудит и консультации по соблюдению требований качества и безопасности. Результат - улучшение качества молока-сырья, поступающего на завод. И, как следствие, качества готового продукта.
Однако увеличить мощности предприятия без увеличения автопарка невозможно. Прошедший год это доказал. В 2021 году Сыктывкарский молочный завод приобрел новый транспорт, что значительно ускорило процессы и скорость доставки сырья на завод и готовой продукции в магазины.