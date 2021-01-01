Сыктывкарский молочный завод непрерывно повышает качество продукции. С 2021 года творожные сырки и творог весом 200 гр. под торговой маркой «Белая поляна» стали производиться в современной упаковке флоупак. Это герметичная упаковка, которая надежно защищает товар от воздействия окружающей среды, поэтому помогает сохранить вкус и свежесть продукта на весь срок годности. Кроме того, флоупак - это очень удобно: упаковка больше не прилипает к рукам.



В текущем году было установлено новое современное оборудование, которое позволило фасовать сливочное масло в процессе производства. Автоматизация процесса позволяет экономить время и ресурсы предприятия.

