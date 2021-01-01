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Контроль качества, упаковка флоупак и помощь приюту:
чем 2021 год запомнился для Сыктывкарского молочного завода
Для одного из крупнейших производителей молочной продукции Республики Коми - Сыктывкарского молочного завода - 2021 год выдался насыщенным. Предприятие продолжает сохранять лидерские позиции на рынке, достигает новые высоты и непрерывно развивается, радуя покупателей качественной и вкусной продукцией.
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Современная упаковка
Сыктывкарский молочный завод непрерывно повышает качество продукции. С 2021 года творожные сырки и творог весом 200 гр. под торговой маркой «Белая поляна» стали производиться в современной упаковке флоупак. Это герметичная упаковка, которая надежно защищает товар от воздействия окружающей среды, поэтому помогает сохранить вкус и свежесть продукта на весь срок годности. Кроме того, флоупак - это очень удобно: упаковка больше не прилипает к рукам.

В текущем году было установлено новое современное оборудование, которое позволило фасовать сливочное масло в процессе производства. Автоматизация процесса позволяет экономить время и ресурсы предприятия.
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Контроль качества и пополнение автопарка
Контроль качества поступающего сырья - неотъемлемая часть производственного процесса на Сыктывкарском молочном заводе. Сотрудники завода регулярно посещают сельхозпредприятия, проводят аудит и консультации по соблюдению требований качества и безопасности. Результат - улучшение качества молока-сырья, поступающего на завод. И, как следствие, качества готового продукта.

Однако увеличить мощности предприятия без увеличения автопарка невозможно. Прошедший год это доказал. В 2021 году Сыктывкарский молочный завод приобрел новый транспорт, что значительно ускорило процессы и скорость доставки сырья на завод и готовой продукции в магазины.
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Высокая оценка экспертов
Любовь покупателей к продукции «Белая поляна» - главная заслуга предприятия. И награды от экспертного жюри только это подтверждают. Ежегодно продукция завода участвует в конкурсах «Лучшие товары и услуги Республики Коми» и «100 лучших товаров России». В 2021 году по итогам конкурса «Сливки питьевые пастеризованные 10%» удостоились звания Лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», а «Творог 5%» получил Диплом за высокие достижения в области качества.
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Помощь тем, кто в ней особо нуждается
Сыктывкарский молочный завод регулярно участвует в благотворительных проектах. А вы замечали на упаковках продукции «Белая поляна» яркий значок-сердечко? Он свидетельствует о том, что этот продукт участвует в благотворительном проекте. Процент от продажи такого продукта идет на помощь тем, кто в ней особо нуждается. Уже несколько лет предприятие ведет проект «Поможем вместе»* и помогает тяжелобольным детям. В 2021 году на их лечение перечислили 348,1 тыс. рублей.

С весны этого года стартовал еще один благотворительный проект «Твори добро»*: процент от продажи двухсотграммового обезжиренного творога направили на помощь приюту для собак «Друг» в Сыктывкаре. На собранные средства закупили мясные продукты для приюта. Проект продолжится и в следующем году.

*Подробности на сайте www.syktmoloko.ru
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Планы на будущее
Успех предприятия - результат большого труда всего коллектива предприятия и стремление к более высоким показателям и новым достижениям. В следующем году Сыктывкарский молочный завод будет отмечать 75-летний юбилей! Предприятие не останавливается на достигнутом, ставит перед собой много амбициозных задач для развития и с уверенностью смотрит в завтрашний день!

Оцените вкус и качество молочной продукции нашего местного производителя, которую производят с любовью и заботой уже почти 75 лет!
Оцените вкус и качество молочной продукции нашего местного производителя, которую производят с любовью и заботой уже почти 75 лет!
Сайт:
www.syktmoloko.ru
Телефон:
8 (800) 250-09-69

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