КАК СЫКТЫВКАРЦАМ КРУТО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ

Зиму любят за праздники, подарки и длинные выходные. Однако в Коми холодный сезон затягивается с конца октября и до апреля. В некоторых уголках республики снег можно встретить и в июне. Активно и весело проводить время можно даже в таких погодных условиях. Мы собрали для вас список зимних забав, которыми можно заняться всей семьей. Особенно это будет полезно тем, у кого есть дети. Ведь они точно не усидят дома все выходные.