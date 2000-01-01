СНЕЖНЫЕ ЗАБАВЫ
ГОРКИ
ЛЫЖИ
КАТОК
КОНТАКТЫ
КАК СЫКТЫВКАРЦАМ КРУТО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ
Зиму любят за праздники, подарки и длинные выходные. Однако в Коми холодный сезон затягивается с конца октября и до апреля. В некоторых уголках республики снег можно встретить и в июне. Активно и весело проводить время можно даже в таких погодных условиях. Мы собрали для вас список зимних забав, которыми можно заняться всей семьей. Особенно это будет полезно тем, у кого есть дети. Ведь они точно не усидят дома все выходные.
Зимой дети могут почувствовать себя строителями, художниками, скульпторами и даже стрелками. И для всего этого достаточно обычного снега.
Например, вы можете сделать с ребенком снеговика и разукрасить его красками. Или построить две снежные базы и поиграть в снежки. Или же покажите своему ребенку веселую физику: выдуйте мыльные пузыри на морозе, а дети с удовольствием будут любоваться на снежинки, которые образуются на пленке воды.
Снежные забавы
2699 руб
Вместе с ребенком вы можете покататься на горках. В Сыктывкаре таких мест много. Вот небольшой список:
- лыжная база «Динамо» - Лесопарковая, 9/1;
- база отдыха «Русские горки» - Тентюковская, 279/1;
- республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной - Северная, 1;
- лыжная база «Веждино» - Островского, 50;
- горки на Стефановской площади;
- горки за Свято-Стефановским собором.

Для этого нужно только достать санки, ледянку, снегокат или ватрушку. Но не забывайте о правилах безопасности! Так, нельзя скатываться с трамплинов, обледенелых или бесснежных участков склона. Запрещено кататься стоя или стараться выпрыгнуть из ватрушки во время движения. Не привязывайте ватрушки к автомобилям, снегоходам. Также нельзя прикреплять ватрушки друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться.


Горки
Санки детские "Вэл-5 ДК"
1290 руб
Снегокат 1toy Spider-man красный спец.Spider седло в цветн.инд упак.
1899 руб
Санки-ватрушки "Снежный слон" "Профи-лайт" 80см
999 руб
Тюбинг"Снежный слон" ПРАКТИК 92/105см
1399 руб
Лыжи пластиковые Р-tex ЦСТ (Distance) (192см, синий)
1999 руб
Лыжи детские "Олимпик-спорт" с палками
849 руб
Лыжи пластиковые Бренды ЦСТ (Step ,110см )
1099 руб
Лыжи детские «Быстрики» 90/90 см с креплением "Цикл" с палками
Любители свежего воздуха оценят прогулку на лыжах. Это один из лучших форматов активного зимнего отдыха для всей семьи. Приобщить ребенка к лыжному спорту несложно, а во многом даже проще, чем взрослого.

Устроить прогулку на лыжах в Сыктывкаре можно на трех специализированных базах:
  • Стадион «Динамо». Взрослые и дети могут взять лыжи в прокат от 110 до 170 рублей.
  • «Зеленецкие Альпы». Здесь один час проката лыж стоит от 200 рублей.
  • Стадион имени Раисы Сметаниной. Два часа проката здесь стоят 220 рублей в выходные и 170 рублей в будние дни.

Лыжи
1499 руб
Коньки BlackAqua AS-401 Amelia 33-36
2290 руб
Коньки BlackAqua AS-402 Signi р29-32
1499 руб
Коньки д/фитнеса lceberger"Frost" р.29-32
1699 руб
Коньки BlackAqua AS-402 Signi р33-36
Катание на коньках – одно из самых любимых занятий детей. Во время катания на коньках участвуют все мышцы, укрепляется костно-связочный аппарат, тренируются дыхательная, сердечно-сосудистая системы, улучшается обмен веществ. Одни плюсы! Только важно научить ребенка стоять на коньках и объяснить ему базовые правила безопасности.

В Сыктывкаре в этом году подготовили 16 катков.
Адреса:
  • Юности, 8
  • Димитрова, 1/4
  • пр-т Бумажников, 59
  • Морозова, 195
  • Снежная, 19/3
  • Грибной проезд, 3
  • 65-летия Победы
  • Лесосплавная, 22
Каток
  • Коммунистическая, 44
  • Республиканский стадион (+ запасное поле)
  • Красных Партизан, 68
  • Кировский парк
  • Парковая, 11
  • Ручейная, 32
  • Малышева, 13
  • Стефановская площадь
Есть много вещей, которые можно делать всей семьей. А чем именно заняться, решать уже вам. Все необходимое для воплощения ваших идей вы найдете в сети магазинов «Toys». Там представлен широкий выбор игрушек, товаров для активного отдыха и многого другого. Весь ассортимент представлен на официальном сайте www.toysik.ru. Купить можно в офлайн магазине или онлайн на сайте. Есть доставка по всей Республике Коми!
Постоянно действуют скидки: 15% - именинникам и 5% пенсионерам. Также есть система лояльности с баллами от UDS.


VK
КОНТАКТЫ
Адреса магазинов в Сыктывкаре:

• ул. Чкалова, 45/1
• ул. Ленина, 27
• ул. Гаражная, 25

Телефон:
8 (8212) 20-39-41

Сайт: www.toysik.ru
«ВКонтакте»: vk.com/toysik


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru