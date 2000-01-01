КАК СЫКТЫВКАРЦАМ КРУТО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ
Зиму любят за праздники, подарки и длинные выходные. Однако в Коми холодный сезон затягивается с конца октября и до апреля. В некоторых уголках республики снег можно встретить и в июне. Активно и весело проводить время можно даже в таких погодных условиях. Мы собрали для вас список зимних забав, которыми можно заняться всей семьей. Особенно это будет полезно тем, у кого есть дети. Ведь они точно не усидят дома все выходные.
Зимой дети могут почувствовать себя строителями, художниками, скульпторами и даже стрелками. И для всего этого достаточно обычного снега. Например, вы можете сделать с ребенком снеговика и разукрасить его красками. Или построить две снежные базы и поиграть в снежки. Или же покажите своему ребенку веселую физику: выдуйте мыльные пузыри на морозе, а дети с удовольствием будут любоваться на снежинки, которые образуются на пленке воды.
Снежные забавы
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Вместе с ребенком вы можете покататься на горках. В Сыктывкаре таких мест много. Вот небольшой список: - лыжная база «Динамо» - Лесопарковая, 9/1;
- база отдыха «Русские горки» - Тентюковская, 279/1;
- республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной - Северная, 1;
- лыжная база «Веждино» - Островского, 50;
- горки на Стефановской площади;
- горки за Свято-Стефановским собором.
Для этого нужно только достать санки, ледянку, снегокат или ватрушку. Но не забывайте о правилах безопасности! Так, нельзя скатываться с трамплинов, обледенелых или бесснежных участков склона. Запрещено кататься стоя или стараться выпрыгнуть из ватрушки во время движения. Не привязывайте ватрушки к автомобилям, снегоходам. Также нельзя прикреплять ватрушки друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться.
Любители свежего воздуха оценят прогулку на лыжах. Это один из лучших форматов активного зимнего отдыха для всей семьи. Приобщить ребенка к лыжному спорту несложно, а во многом даже проще, чем взрослого.
Катание на коньках – одно из самых любимых занятий детей. Во время катания на коньках участвуют все мышцы, укрепляется костно-связочный аппарат, тренируются дыхательная, сердечно-сосудистая системы, улучшается обмен веществ. Одни плюсы! Только важно научить ребенка стоять на коньках и объяснить ему базовые правила безопасности.
В Сыктывкаре в этом году подготовили 16 катков.
Адреса:
Юности, 8
Димитрова, 1/4
пр-т Бумажников, 59
Морозова, 195
Снежная, 19/3
Грибной проезд, 3
65-летия Победы
Лесосплавная, 22
Каток
Коммунистическая, 44
Республиканский стадион (+ запасное поле)
Красных Партизан, 68
Кировский парк
Парковая, 11
Ручейная, 32
Малышева, 13
Стефановская площадь
Есть много вещей, которые можно делать всей семьей. А чем именно заняться, решать уже вам. Все необходимое для воплощения ваших идей вы найдете в сети магазинов «Toys». Там представлен широкий выбор игрушек, товаров для активного отдыха и многого другого. Весь ассортимент представлен на официальном сайте www.toysik.ru. Купить можно в офлайн магазине или онлайн на сайте. Есть доставка по всей Республике Коми!
Постоянно действуют скидки: 15% - именинникам и 5% пенсионерам. Также есть система лояльности с баллами от UDS.
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Адреса магазинов в Сыктывкаре:
• ул. Чкалова, 45/1 • ул. Ленина, 27 • ул. Гаражная, 25