Мальчик из Печоры, на которого еще в феврале упала ледяная глыба, больше месяца остается в больнице. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, инцидент случился возле одного из домов по улице Советской. Подросток стоял у подъезда, когда на него упала глыба снега и наледи.

Позднее при выяснении обстоятельств произошедшего свой комментарий правоохранителям дала управляющая компания. Ее представители заявили, что снег с крыши дома регулярно убирался, однако наледь с балкона квартиры жильцов последнего этажа рабочие очистить не смогли. Собственнику не раз, в том числе лично в устной форме рекомендовали очистить наледь, однако ответной реакции не поступило. В результате сорвавшаяся масса снега и наледи привела к печальным последствиям.

Добавим, в региональном управлении Следственного комитета по данному факту возбудили уголовное дело.